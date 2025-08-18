Džekson Hol simpozijum – događaj iz snova, a niste ni znali! Berza sprema skok!
Od 21. do 23. avgusta u državi Vajoming u SAD-u održaće se Džekson Hol simpozijum. Ovaj simpozijum svake godine okuplja najuticajnije predsednike centralnih banaka i ekonomske stručnjake sveta i mesto je gde se najavljuju ključni pravci monetarnih politika. Izjave predsednika američkih Federalnih rezervi naovom događaju umeju da snažno utiču na berze, posebno kada postoji naznaka smanjenja kamatnih
stopa. Ove godine investitori širom sveta s nestrpljenjem očekuju signale o mogućem ublažavanju
monetarnih politika, što već podstiče veliki optimizam na tržištu, a smanjenje kamatnih stopa direktno bi
izazvalo skok akcija većine kompanija.
Ovakav skok prvenstveno se odnosi na kompanije iz tehnološkog sektora pa je situacija takva da bi ovaj
simpozijum mogao da donese velike profite onima koji prepoznaju trenutak i odluče se u skorije vreme
da investiraju u svog favorita. Ovog puta nema mnogo favorita, a kompanije Microsoft, Nvidia, Apple i
Tesla svojom stabilnošču i oblasti delovanja izdvajaju se kao prve na listi komapnija koje bi nakon
simpozijuma u Vajomingu mogle da ostvare solidan skok akcija. U odnosu na prethodnih šest meseci,
cena akcije Microsofta veća je za oko čak 27%! U odnosu na prethodnih mesec dana, rast kompanije je
konstantan, ali u manjem obimu (oko 3%). Ovi podaci navode na to da se u narednim danima može
očekivati ponovni skok cena akcija prvenstveno Microsofta, a Džekson Hol simpozijum pravi je džekpot
za sve investitore koji su planirali da u narednim danima investiraju svoj kapital u ovu kompaniju. Isto
Iako Microsoft važi za jedan od najboljih izbora kada se radi o dugoročnim ulaganjima, predstojeći
Iako Microsoft važi za jedan od najboljih izbora kada se radi o dugoročnim ulaganjima, predstojeći
simpozijum i celokupna geopolitička situacija stavljaju njegove akcije na vrh liste izbora kada se radi i o
kratkoročnim ulaganjima. S tim u vezi akcije ove kompanije trenutno su jedan od favorita i onima koji bi
da profitiraju na kratak rok. Niže kamatne stope koje će verovatno uslediti, dovešće do povoljnijih uslova
finansiranja kompanija što će se odraziti na rast njihove vrednosti na tržištu. Posle toga bi akcije
Microsofta koje su već u stalnom porastu,mogle porasti još više, tako da akcije ove kompanije, ali i
Apple-a, Nvidie i Tesle, trenutno predstavljaju pravi izbor akcija na tržištu.
Predstojeći Džekson Hol simpozijum mogao bi da označi prekretnicu na svetskim berzama, a pomenute
kompanije se nalaze u idealnoj poziciji da iz takvog momenta izvuku maksimalnu korist. Snažan
dosadašnji rast, stabilni temelji poslovanja i očekivano snižavanje kamatnih stopa čine ove kompanije
jednim od najsigurnijih i najperspektivnijih izbora za investitore. Za one koji žele da iskoriste trenutak,
naredni dani mogli bi biti ključni za ulazak na tržište i ostvarivanje značajnog profita.
Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića
zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom
Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.
