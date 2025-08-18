Slušaj vest

Od 21. do 23. avgusta u državi Vajoming u SAD-u održaće se Džekson Hol simpozijum. Ovaj simpozijum svake godine okuplja najuticajnije predsednike centralnih banaka i ekonomske stručnjake sveta i mesto je gde se najavljuju ključni pravci monetarnih politika. Izjave predsednika američkih Federalnih rezervi naovom događaju umeju da snažno utiču na berze, posebno kada postoji naznaka smanjenja kamatnih

stopa. Ove godine investitori širom sveta s nestrpljenjem očekuju signale o mogućem ublažavanju

monetarnih politika, što već podstiče veliki optimizam na tržištu, a smanjenje kamatnih stopa direktno bi

izazvalo skok akcija većine kompanija.

Ovakav skok prvenstveno se odnosi na kompanije iz tehnološkog sektora pa je situacija takva da bi ovaj

simpozijum mogao da donese velike profite onima koji prepoznaju trenutak i odluče se u skorije vreme

da investiraju u svog favorita. Ovog puta nema mnogo favorita, a kompanije Microsoft, Nvidia, Apple i

Tesla svojom stabilnošču i oblasti delovanja izdvajaju se kao prve na listi komapnija koje bi nakon

simpozijuma u Vajomingu mogle da ostvare solidan skok akcija. U odnosu na prethodnih šest meseci,

cena akcije Microsofta veća je za oko čak 27%! U odnosu na prethodnih mesec dana, rast kompanije je

konstantan, ali u manjem obimu (oko 3%). Ovi podaci navode na to da se u narednim danima može

očekivati ponovni skok cena akcija prvenstveno Microsofta, a Džekson Hol simpozijum pravi je džekpot

za sve investitore koji su planirali da u narednim danima investiraju svoj kapital u ovu kompaniju. Isto

tako, simpozijum će i otkloniti dileme onima koji se razmišlju da li i gde investirati.

Iako Microsoft važi za jedan od najboljih izbora kada se radi o dugoročnim ulaganjima, predstojeći

simpozijum i celokupna geopolitička situacija stavljaju njegove akcije na vrh liste izbora kada se radi i o

kratkoročnim ulaganjima. S tim u vezi akcije ove kompanije trenutno su jedan od favorita i onima koji bi

da profitiraju na kratak rok. Niže kamatne stope koje će verovatno uslediti, dovešće do povoljnijih uslova

finansiranja kompanija što će se odraziti na rast njihove vrednosti na tržištu. Posle toga bi akcije

Microsofta koje su već u stalnom porastu,mogle porasti još više, tako da akcije ove kompanije, ali i

Microsofta koje su već u stalnom porastu,mogle porasti još više, tako da akcije ove kompanije, ali i

Apple-a, Nvidie i Tesle, trenutno predstavljaju pravi izbor akcija na tržištu.

Predstojeći Džekson Hol simpozijum mogao bi da označi prekretnicu na svetskim berzama, a pomenute

kompanije se nalaze u idealnoj poziciji da iz takvog momenta izvuku maksimalnu korist. Snažan

dosadašnji rast, stabilni temelji poslovanja i očekivano snižavanje kamatnih stopa čine ove kompanije

jednim od najsigurnijih i najperspektivnijih izbora za investitore. Za one koji žele da iskoriste trenutak,

naredni dani mogli bi biti ključni za ulazak na tržište i ostvarivanje značajnog profita.

