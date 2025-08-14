Slušaj vest

Mladi bračni par pravi najbolju samsu na svetu ali i pite, slane i slatke, voćne i letnje koje mogu da se probaju u njihovoj Samsari i kakvih nema nema nigde na svetu.

Osim najprodavanijih, samse i salčića, i novi ukusi koji mogu da se probaju samo tu - pita sa slaninicom i paprikom u pavlaci i letnja pita sa prazilukom papričicom i paradajzom, voćna pita sa borovnicom, višnjom i kremom od vanile. A u pripremi, i pita sa dimljenom butkicom.

Strogo se drže pravila "jedan gram, jedan dinar"

Njihov koncept je jedan gram jedan dinar. Svakog dana prvi kupac jede gratis a trudnice kod njih imaju prvenstvo kupovine i obavezan poklon.

„Gram je dinar šta god da kupite“, ističe vlasnik i sagovornik Kurira Slobodan Boba Antić.

Boba je po struci ekonomista, ali su, kako kaže, ljubav prema testu i neobičan spoj sa tradicijom bili presudni u nastajanju, a on je po svemu sudeći briljirao u nesvakidašnjem pekarstvu i to za kratko vreme. Supruga Jelena je glumica, ali radi dobar deo posla u Samsari, zadužena je za marketing i pripremu svega potrebnog za nastajanje finalnih proizvoda od testa.

- Ovo nije pekara, ovo je zanatska radnjica s tim nekim starim lepim stvarima od dobrog testa, napominje sagovornik Kurira Boba Antić.

Glavna i osnovna pita im je samsa, otuda i naziv Samsara. Pored samse tu su domaće pite sa spanaćem, prazilukom sa kupusom, sredom i petkom u ponudi su i posne pite. Imaju i starinski propeć i taranu, salčiće i domaće vanilice. Primamljiva ponuda i za sladokusce i za slanokusce.

Šta je samsa Samsa je tradicionalna pita, poreklom iz Vranja i okoline, karakteristična po ručno razvijanim korama lisnatog testa (katmer kore). Iako reč "samsa" potiče od persijske reči "samosa", koja znači trougao i odnosi se na punjeno, prženo ili pečeno testo, vranjska samsa je zapravo "prazna" pita, bez dodatnog punjenja, prelivena kiselim mlekom i belim lukom.

- Radnja je nastala sa idejom da Vranju priuštimo nešto što ono zaslužuje a to je "prava-pravcijata" domaća samsa po receptu starom više od 200 godina kao i domaće pite, salčići, vanilice i te starinske stvari najlepših ukusa. U pripremi naših proizvoda isključivo koristimo prave domaće sastojke. Za salčiće nabavljamo dobro i kvalitetno salo iz prirodnog rezervata, čistimo ga, meljemo i onda pravimo salčiće. Proces nije jednostavan, ali se trudimo da nabavimo najbolje sastojke za, objašnjava Boba.

Nove dve pite kojima Vranjanci ne mogu odoleti na tropskim vrućinama, pita sa slaninicom i paprikom u pavlaci i letnja pita sa

prazilukom papričicom i paradajzom, obogatile su asortiman.

- Praziluk, paradajz i papričica to je letnja osvežavajuća pita, mnogo je dobra. Imamo nju i u posnoj i u masnoj varijanti sve zavisi od dana. Svakog petka i svake srede imamo obavezno posne, pite, ili ako je post imamo apsolutno posnu ponudu za naše potrošače“, kaže Slobodan za Kurir.

I to nije sve, Vranjanci zahvaljujući njima uživaju i u voćnoj piti sa borovnicama i kremom od vanile kao i sa višnjama i kremom od

vanile. Pored salčića vanilica i to je nešto najbolje što rado degustiraju Vranjanci.

- Nesvakidašnje je da su Vranjanci „poludeli“ za ovom novom pitom sa slaninicom i paprikom u pavlaci. Na prvi pogled se čini da je to jaka i teška pita, ali ko god je probao sutradan se već vraća po parče više i opšte je „ludilo“ za tom pitom“, sa osmehom objašnjava Boba.

Kaže da već u ponudi imaju i pitu sa vranjskom prženicom.

- To su duvan čvarci i kisela paprika iz turšije ali smo hteli da to malo promenimo da ima neka varijanta sa sirom unutra pa smo došli na ideju da to bude paprika u pavlaci i dimljena slaninica. Kombinacija je vrhunska , to morate da probate... Pita koja isto mnogo dobro ide u letnjoj ponudi je pita sa blitvom, belim zeljem i spanaćem. Sve tri stvari, domaći sir, domaća jaja, sve u jednoj piti, prava osvežavajuća energetska bomba za leto, navodi sagovornik Kurira.

Uz najbolju samsu, propeć, letnje voćne pite sa borovnicom, višnjom i kremom od vanile i pite sa vranjskom prženicom slaninicom i paprikom u pavlaci tu su i domaći sokovi.

Da se odmah zalije uz dobar zalogaj kad se dobro pojede. „Da lakše klizi“.

- Imamo prave domaće sokove od višnje, zove i koprive. Te sokove mi sami pravimo tako da su sto posto prirodni. Čaša je 100 dinara. Prvo kad dođete probate pitu, domaće kiselo mleko u grnčićima, sami ga proizvodimo i onda posle svega toga redno je da se zasladi čovek voćnom pitom, salčićima, vanilicom, ili baklavom, a onda ide i sok.

Boba napominje da je sad letnje vreme pa je krenula i priprema tarane.

„Tarana je i te kako tražena. Prodaja odlična, što kupuju turisti, a i naši

lokalci, ali taranu prodajemo u ogromnoj količini“.

Svaki proizvod ima i originalnu poruku, a za sok ona glasi:

"Ladan kao taština duša“ .

Za samsu: Ako te stvarno voli, ni samsa neće vu smeta…“

Boba napominje da se uveliko pripremaju za Dane Vranja i da će na manifestaciji imati svoj štand sa najboljom ponudom.

- Imaćemo razna iznenađenja za naše potrošače...

U svom biznisu su oko sedam meseci. Mladi ambiciozni, kreativni i sve što pripreme zaslužuje epitet najbolje na radost i zadovoljstvo

Vranjanaca. Za ove neobične preukusne starinske đakonije zadužen je kulinarski majstor Boba. I nije izostalo i veliko priznanje majstorima svog zanata, tvorcima samse, ali i ostalih slaniša i slatkiša.

Na Samsijadii osvojili su prvo mesto, jer prave najbolju samsu na svetu.

Foto: Kurir.rs/T.S.

- O nda smo slušajući njih, sve lepo osmislili i tako je i nastala Samsara. Inače smo se ove godine takmičili na Samsijadii osvojili prvo mesto, tako da mi pravimo najbolju samsu u gradu, a pošto je samsa vranjski specijalitet znači da pravimo najbolju samsu na svetu, ističe Boba i otkriva kako izgleda jedan radni dan kod njih.

- Moj radni dan kreće negde oko 4 sata ujutru, tad se zamesi testo i ja radim do 11 sati. Sve što umesim do 11 sati, posle toga prodaja radi svoj deo posla, a ja radim nabavku i ostale stvari pripremam za sutra. Jedina i prava stvar oko testa je ljubav, naše testo ne sadrži nikakve aditive, ne sadrži kvasac, prašak za pecivo ništa od toga. Ne koristimo margarin, koristimo isključivo ulje u pripremi posnih pita i domaću mast kod masnih pita. Kao nekad što se pravilo, tako isto i mi pravimo ovde...

- Zasad jesmo zadovoljni, kaže Boba i ističe da su porodično uključeni u posao. Supruga Jelena, Boba i maleni sedmomesečni Tolja koji je mami i tati najveća inspiracija u poslu.

- Tolja je uvek inspiracija. On je inspiracija i dok spavamo i dok mesimo i dok odmaramo i dok radimo uvek. Non- stop se misli na njega, zato imamo tu motivaciju da radimo što više i da nam proizvodi budu što bolji za generacije koje tek dolaze.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Pita sa dimljenom butkicom

- Trudimo se da izbacimo i nove ukuse. Uskoro nam kreće i pita sa jabukom i cimetom. To ćemo sad od septembra da polako ubacimo, biće u ponudi, ali imamo jedno vrhunsko iznenađenje to će biti tek od oktobra, pita sa dimljenom butkicom“, otkriva Boba.

Da sve bude meraklijski, na vranjanski način kao nekad “Trudimo se da budemo nesvakidašnji, ali da zadržimo te tradicionalne najbolje pite i tradicionalne vrednosti da se ne zaborave propeć, domaća pita, samsa, ali pored svega toga trudimo se da budemo u skladu sa vremenom u kome živimo i u kome razni ukusi drugi dominiraju pa te iste pite obogaćujemo raznim drugim nadevima i ukusima kako bi ljudi mogli da probaju dosta različitih pita. Da sve bude meraklijski, na vranjanski način kao nekad“, kaže Boba.