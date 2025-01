Boba je po struci ekonomista, ali su kako kaže ljubav prema testu i neobičan spoj sa tradicijom bili presudni u nastajanju Samsare, a on je po svemu sudeći briljirao u nesvakidašnjem pekarstvu i to za kratko vreme..

- Moj radni dan kreće negde oko 4 sata ujutru, tad se zamesi testo i ja radim do 11 sati. Sve što umesim do 11 sati posle toga prodaja radi svoj deo posla, a ja radim nabavku i ostale stvari pripremam za sutra. Jedina i prava stvar oko testa je ljubav, naše testo ne sadrži nikakve aditive, ne sadrži kvasac, prašak za pecivo ništa od toga. Ne koristimo margarin, već isključivo ulje u pripremi posnih pita i domaću mast kod masnih pita. Kao nekad što se pravilo, tako isto i mi pravimo ovde.

Na kraju Boba šaljivo kaže da su na Svetog Jovana 20. januara on i njegova supruga Jelena dobili sina, da se rodio i njihov direktor mali

Tolja.

- On nam se uskoro pridružuje ovde da vidimo da li će da bude zadovoljan kako mi to radimo i da uskoro i on proba nešto od naših proizvoda. Ako kad odraste bude želeo da se bavi ovim poslom, mama i tata će da mu prenesu sve što znaju o ovom zanatu - sa osmehom ističe Slobodan Boba Antić vlasnik Samsare jedine u Vranju, ali i u Srbiji.