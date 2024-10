„Radim ovde od 1990. godine, zajedno radimo. Prvo sam radila kod gazde koji je osnovao ovo, Sretena Spasovića, zvanog Cuca. On je osnivač i pokretač svega ovoga, zajedno sa teta Nadicom, mi ovde smo nastavili i mi samo održavamo ono što je on stekao. Mislim da je najlepše da se sa osmehom i ljubaznošću prenesemo to na naše mušterije“, kaže prodavačica Ljiljana Ilić.