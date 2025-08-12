Koliko može da se zaradi od proizvodnje cveća

U selu Vučić kod Rače, na gazdinstvu Marka i Milice Živulović, raste jedna od najlepših priča srpskog cvećarstva. Njihova proizvodnja hrizantema broji destine hiljada sadnica godišnje, a sve što rade – rade zajedno, sa puno ljubavi i posvećenosti.

- Krenuli smo sa dva plastenika, odmah nakon što smo se upoznali u cvećari. Ljubav prema cveću nas je i spojila. Danas, posle petnaest godina, imamo između 350.000 i 450.000 biljaka godišnje, a trenutno je u proizvodnji oko 20.000 hrizantema - kaže Marko.

Njihova proizvodnja nije mala – ali svaka biljka dobija posebnu pažnju.

- Svaku saksiju zalijemo ručno, jednu po jednu. Imamo uslove za sistem, ali je problem voda – dovlačimo je i često je prljava, pa smo odlučili da radimo ovako dok ne iskopamo bunar - objašnjava Marko.

Za jesenji program planiraju postepeno cvetanje kako bi se ponuda rasporedila od početka septembra do kraja novembra.

- Ne želimo da nam sve procveta odjednom, već da kupci mogu da dobiju biljke u cvetu tokom cele sezone - dodaje on, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Zima za ovu porodicu donosi nove izazove.

Kolika je zarada od proizvodnje cveća Foto: Profimedia

- Grejemo 2.500 kvadrata plastenika, trošimo oko 150 do 200 metara drva po sezoni. Svaku noć moram da ustanem tri do četiri puta da proverim temperaturu i dodam drva. To je fizički težak posao, ali kad ujutru vidim zdrav cvet – znam da je vredelo - kaže Marko sa osmehom.

Planiraju i proširenje proizvodnje na začinsko bilje i lavandu.

- To će zahtevati još dva objekta, ali mi verujemo da možemo. Do sada smo sve finansirali sami, osim jednom, 2019. godine, kada smo kao mladi poljoprivrednici dobili sredstva za četiri objekta - ističe Milica.

Tokom posete gazdinstvu, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Čedomir Rakić pohvalio je domaćine:

- Ovo je primer kako jedna mlada porodica može da živi od svog rada i da bude uspešna u poljoprivredi. Potrudićemo se da kroz mere koje planiramo za narednu godinu podržimo i ovu vrstu proizvodnje – kroz sisteme za navodnjavanje, savremene plastenike sa grejanjem i uvođenje novih tehnologija u cvećarstvu.

Za porodicu Živulović, sve počinje i završava se ljubavlju – i prema cveću i jedno prema drugom.

- Ovo nije samo posao. Ovo je naš život. Bez ljubavi, ovako nešto ne bi moglo da opstane - poručuju Marko i Milica.