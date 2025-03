Svi koji se bave uzgajanjem ove biljke sigurno se nikada nisu pokajali, s obzirom na to da samo gram ovog začina košta između 30 i 40 evra.

Već nekoliko puta u Srbiji je došlo do velike polemike oko toga da li ovaj cvet raste kod nas ili ne, jedan takav slučaj videli smo i na društvenim mrežama, gde se digla prava bura zbog jedne objave.

Na objavu su se odmah nadovezali drugi korisnici negirajući da je to cvet šafran od kog se dobija najskuplji začin na svetu.

Ono što je specifično za ovu biljku jeste da može da dostigne visinu do 30 centimetara, Od cveta šafrana, čija je berba obično u oktobru, pravi se ovaj začin. Nije ni čudo što je začin najskuplji kad je za jedan kilogram potrebno i do 200.000 cvetova koji su izuzetno osetljivi. Kilogram ovog začina košta gotovo 40.000 dinara, a jedan gram od 30 do 40 evra.