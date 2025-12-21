Slušaj vest

I dok se banke već žale i smišljaju načine kako da zakomplikuju, građani pozdravljaju ovu odluku uz primedbu da kada oni treba nešto da plate to se dešava odmah, a kad je suprotno, čeka se komplikovana procedura.

Potrošačke organizacije kritikuju način na koji se uvodi mogućnost besplatnih bankarskih računa, ističući da se od građana ponovo zahteva dodatna administracija, dok su plaćanja prema bankama uvek brza i jednostavna.

- To je klasičan problem, ljudi nam se svakodnevno žale. Kada mi bankama plaćamo, sve može odmah, a kada nešto treba nama, onda nastaje sto problema. I u ovom slučaju je isto - mi bankama moramo da podnosimo zahtev, dok njima samo kliknemo i platimo - izjavila je predsednica Hrvatskog udruženja za zaštitu potrošača Ana Knežević.

Kako je pojašnjeno, ne postoji rok u kojem građani moraju da podnesu zahtev za aktivaciju besplatnog računa, zbog čega banke ne očekuju gužve. Mogućnost aktivacije ostaje trajna, pa će korisnici sami odlučivati kada žele da pređu na paket besplatnih usluga.

Besplatan račun uvodi se od 1. januara 2026. godine, a od 2027. korisnici tog paketa imaće pravo i na dva besplatna podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka, bez plaćanja naknade.

Kako je Kurir pisao u prošlog oktobra, u Srbiji se ne razmatra uvođenje ovakve promene. Kako nam je tada rečeno u pojedinim bankama, velika većina nije spremna da se odrekne ovog profita.

U Narodnoj banci Srbije za Kurir istakli su da su i do sada brinuli o interesu građana i podsećaju da su 2022. godine ograničili visinu naknade za osnovni račun na 150 dinara.

Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača "Efektiva" za Biznis Kurir tada je rekao da je održvanje platnih računa fantomski trošak koji ne bi trebalo da se naplaćuje.