BANKA VAM JE NAPLATILA USLUGU VIŠE NEGO ŠTO STE OČEKIVALI: Postoje 3 načina da proverite o čemu se radi, rok za odgovor je 14 dana

Kao što nema besplatnog ručka, tako nema ni besplatnih usluga u banci. Građane ne treba da čudi što im se, i kada plaćaju karticom i podižu male sume sa svog računa, uzima provizija. Najsigurniji način da redovno kontrolišu sve što se dešava na računu jeste da im za svaku transakciju stižu poruke. Ali, banke će im i to naplatiti.

Da li ste baš svaki put proverili iznos na računu nakon korišćenja platne kartice u prodavnici ili posle podizanja novca na bankomatu? Ako niste, sigurno ste se zapitali zbog čega vam je naplaćeno 100 ili 200 dinara više, a da vas banka o tome nije obavestila. Nekad je to provizija, a nekad usluga održavanja računa.

Da biste svaki put kada iskoristite platnu karticu dobili poruku o preostalom iznosu na računu, od banke morate sami to da tražite.

foto: Shutterstock

U određenim bankama to je standardna usluga, a negde je potrebno da je sami aktivirate. U ugovoru možete da definište čak i to do kog iznosa uplate i isplate želite da vam stigne notifikacija.

- Svi koji imaju elektronsko bankarstvo mogu da pogledaju tu transakciju i koji je iznos skinut, to je drugi način, a treći način je izvod računa u banci, ali to je tek posle 30 dana. Često ljudi pogreše ili koriste kartice na nekim nedozvoljenim sajtovima ili tamo gde nije bezbedno. Notifikacija koju dobijate je jako bitna jer tako možete da proveravate da li tačan iznos skinut - ističe finanskijski konsultant Vladimir Vasić.

U pojedinim bankama kažu da su imali slučajeve kada građanima nije bilo jasno zbog čega nisu dobili obaveštenje o skinutom iznosu od nekoliko stotina dinara. Međutim, utvrdili su da uslugu o obaveštenju nisu aktivirali.

ŠTA SVE NE PRIMETIMO KAD IZNOS NIJE VELIKI Banke često naplate proviziju ako u prodavnici platimo karticom, pa može da se desi da i ne primetimo, ako iznos nije veliki.

Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, svaki klijent ima pravo na žalbu, ako veruje da su mu neopravdano uzeta sredstva sa računa. To može da uradi preko kol-centra ili da ode u odsek za žalbe banke i popuni formular.

foto: Rolf Poss / imago stock&people / Profimedia

- Banka ima obavezu 7 do 10 dana, a maksimalno 14 dana da odgovori na tu reklamaciju. Retki su ti slučajevi prema mom 20-godišnjem iskustvu u bankarstvu, ali mogu da se dogode. Zato je savet građanima da odu u banku ili je pozovu i raspitaju se kakav je proces za reklamaciju - objašnjava Vasić.

Banke nemaju obavezu da SMS-om ili notifikacijom obaveste korisnika o novom stanju na računu, ukoliko to klijenti ne traže. Bilo je i slučajeva kada su lopovi klonirali platne kartice i skidali male iznose, a korisnici to nisu primetili.

U bankama savetuju - najsigurnije je uključiti servis notifikacije, jer samo tako ćete uvek imati kontrolu nad računom. I naravno, sve to će vam biti naplaćeno.

(Kurir.rs/RTS)

