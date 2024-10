- U ponudi su vrlo raznovrsne usluge prilagođene pre svega potrebama naših klijenta, njihovim mogućnostima i finansijskim ciljevima. Osim tekućih račun banka u ponudi ima i razne pakete namenjene fizičkim licima, koji predstavljaju kombinaciju različitih usluga. Klijentima je pružena mogućnost izbora usluga sa nakanadom koja se kreće od nula do 595 dinara. Paket računi sa naknadom nula dinara su Besplatan račun (set usluga) i Osnovni račun za mlade do 26 godine - kažu u ovoj banci za Kurir.



- Mi godinama poričamo da je to fantomski trošak jer, kako ga održavaju, kako ga neguju, šta mu rade da ga naplaćuju. Da je to realan trošak ne bi banke 2004. i 2005. te račune otvarale besplatno. Tek kada su nakupile desetine hiljada klijenta one su uvele naknadu za održavanje računa. To je izmišljen termin. U BiH, Hrvatskoj i u Crnoj Gori banke ne naplaćuju ni troškove obrade kredita - naglašava Gavrilović.