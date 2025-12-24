Slušaj vest

Cilj sporazuma je dodatno ojačavanje i zaokruživanje pravni okvir za unapređenje investicione saradnje dve zemlje.

Lazarević je nakon potpisivanja tog dokumenta u Vladi Srbije rekla da je ovo izuzetno važan sporazum i da predstavlja jedan od ključnih kada se govori o daljem razvoju ekonomske saradnje i obezbeđivanju pravne sigurnosti za investitore.

- Svima je poznato da je Japan izuzetno važan investitor u Srbiji i naša želja je da i dalje unapređujemo investicionu saradnju sa ovom zemljom koja je poznata po primeni novih tehnologija, izuzetnim standardima, radnoj etici, poslovnoj filozofiji i svemu onom što želimo da učimo od njih - rekla je ona.

Lazarević je naglasila da će danas potpisani sporazum biti snažan podsticaj ne samo da postojeći investitori i japanske kompanije koje već posluju u Srbiji šire svoje poslovanje, nego i za dolazak novih kompanija iz te zemlje.

- Ovaj sporazum definitivno predstavlja jedan važan korak u daljem napredovanju naših ukupnih odnosa, a posebno investicione saradnje između Srbije i Japana - rekla je ministarka spoljne i unutrašnje trgovine Srbije.

Lazarević je dodala i da je sporazum rezultat intenzivnih bilateralnih aktivnosti, uključujući i septembarsku posetu predsednika Srbije Japanu, tokom koje je realizovan bogat ekonomski program.

Ambasador Japana u Srbiji Akira Imamura rekao je da će ugovor koji je potpisan doneti dodatnu vrednost i veću pravnu sigurnost, što će japanskim kompanijama pružiti uverenje da su njihova imovina i ulaganja u Srbiji zaštićeni.

Prema njegovim rečima ovaj dokument doprineće i daljoj promociji zaštite životne sredine, cirkularne ekonomije, kao i drugih principa održivog razvoja, čime će se obezbediti njegova puna i efektivna primena.

Imamura je dodao da se očekuje da ugovor bude ratifikovan tokom naredne godine, što će, kako je ocenio dovesti do povećanog interesovanja japanskih investitora za ulaganja u Srbiju.