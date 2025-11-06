Slušaj vest

Na južnom vrhu Malezije, uz moreuz koji razdvaja Johor od Singapura, uzdiže se monumentalni, ali gotovo sablasno tih projekat – Forest City. Gledano odozgo, grad deluje kao ostvarenje futurističkog sna: niz staklenih nebodera, luksuznih kondominijuma i hotela, sve smešteno na veštačkim ostrvima nastalim nasipanjem peska u more.

Međutim, pogled izbliza otkriva sasvim drugačiju stvarnost – napuštene prodavnice, prazne hodnike i tek ponekog stanovnika u naselju koje je trebalo da postane simbol kinesko-malezijske saradnje i nove, „zelene“ urbane paradigme.

Projekat vredan 100 milijardi dolara pokrenut je 2014. godine od strane kineskog građevinskog giganta Country Garden Holdings, u partnerstvu sa vladom malezijske države Johor. Forest City je trebalo da postane „grad budućnosti“ – pametan, ekološki grad bez automobila, sa vertikalnim vrtovima, održivom infrastrukturom i domom za čak 700.000 ljudi.

Bio je i deo šireg kineskog plana Belt and Road Initiative, globalnog projekta koji povezuje Aziju, Afriku i Evropu infrastrukturnim ulaganjima i investicijama. Ipak, jedanaest godina kasnije, Forest City više liči na scenografiju nego na pravi grad.

Ulice su uredne, ali puste, a prozori luksuznih stanova uglavnom zamračeni. Fotografije agencije AFP otkrivaju ogroman kontrast između obećanja i stvarnosti: prazne prodavnice u Forest City Outlet Mallu, zatvorene butike i restorane u Marina Hotelu, te maketu grada koja i dalje dominira prodajnim salonima – jedino mesto gde Forest City još uvek „živi“ punim plućima.

Problem nije samo estetski, već i ekonomski. Krajem avgusta 2023. godine, agencija Moody’s dodatno je snizila kreditni rejting developera Country Gardena, koji se našao u dugovima i na ivici nemogućnosti otplate obveznica. Sa padom kineskog tržišta nekretnina, interes kupaca – naročito onih iz Kine – gotovo je nestao.

Nekadašnji slogan „build it and they will come“ („izgradi i oni će doći“) pokazao se kao iluzija. Hiljade stanova ostale su neprodane, a ceo projekat dobio je etiketu „ghost city“ – grada duhova.

Sa ekološke strane, projekat je izazvao jednaku dozu zabrinutosti. Izgradnja veštačkih ostrva sprovedena je nasipanjem peska preko ogromnih podmorskih livada morske trave koje imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena, a njihovo uništavanje radi izgradnje luksuznog naselja protivreči samom „zelenom“ identitetu kojim se projekat hvali.

Kako je dokumentovao fotograf Sebastijan Kastelije, upravo taj paradoks – blještavi neboderi izgrađeni na uništenom morskom ekosistemu – najbolje opisuje stanje Forest Cityja: zelena utopija pretvorena u betonski kontrast prirodi koju je trebalo da štiti.

Iako su vlasti Johora u međuvremenu pokušale ponovo udahnuti život projektu, proglašavajući ga posebnom finansijskom zonom sa poreskim olakšicama, poslovnim podsticajima i duty-free režimom, stvarnost se teško menja. Procenjuje se da danas u Forest Cityju živi tek oko 10.000 ljudi, daleko od planiranih stotina hiljada. Brojni poslovni prostori i dalje su prazni, a infrastruktura, iako moderna, zjapi nedovršena.

- Forest City je trebalo da bude simbol budućnosti, a postao je ogledalo globalne stvarnosti – rasta na dug, projekata većih od potreba i snova koji su se sudarili sa tržišnom realnošću - komentarišu analitičari iz malezijskih medija.

Fotoreporter Mohd Rasfan (AFP) u septembru 2023. zabeležio je niz prizora koji gotovo poetski oslikavaju stanje grada: muškarac sedi sam u praznom hodniku tržnog centra, niz zatvorenih prodavnica u nekada glamuroznom hotelu i panoramu nebodera koji se ogledaju u tirkiznom moru – vizuelno veličanstveno, ali bez života.

Uprkos svemu, malezijske vlasti i dalje veruju da Forest City može pronaći novu svrhu. Njegov položaj – svega nekoliko kilometara od Singapura – i impresivna infrastruktura mogli bi ga pretvoriti u poslovno središte jugoistočne Azije, naročito za kompanije iz finansijskog i tehnološkog sektora. Tokom 2024. godine najavljeno je ponovno pokretanje investicija u okviru „Special Financial Zone“, sa najavama povoljnog poreskog režima i pokušajem privlačenja međunarodnih kompanija.