Novi trend na trežitu nekretnina koji je sve popularniji u Srbiji podrazumeva prodaju novih, kompletno nameštenih stanova.

Upravo jedan takav stan, doduše ne prevelike kvadrature od svega 33m2 oglašen je na prodaju u popularnoj banji kod Loznice, Banji Koviljači.

Nije useljavan

- Prodaje se luksuzan stan u Banji Koviljaci. Nije useljavan do sada. Nov nameštaj i nova tehnika. Podno grejanje. Parking mesto pored ulaznih vratav - piše u oglasu koji je na poralu Dijaspora.online objavio vlasnik nekretnine Živorad.

Kako vlasnik ističe stan se kupuje direktno od vlasnika.

Sve legalno

- Uknjižen. Upotrebna dozvola. Mogućnost kupovine 2 stana - dodaje se u oglasu.

Živorad ističe i da cena tog luksuzno opremljenog stana od 33m2 iznosi 67.000 evra, što znači malo jače od 2.000 evra po kvadratnom metru.

1/6 Vidi galeriju Luksuzno opremljen nov stan u Banji Koviljači vlasnik Živorad prodaje po ceni od 67.000 evra Foto: dijaspora.online

Banja Koviljača jedna je od popularnijih i sve posećenijih banja sa terrmalnim vodama u Srbiji. Smeštaj u njoj u privatnim apartmanima košta od 15 € po noći (za dve osobe), dok polupansion u dv0krevetnoj sobi hotelskog tima sa doručkom košta oko 6.880 dinara.

Koje bolesti se leče u Banji Koviljači

Banja Koviljača pogodna je za lečenje:

Reumatskih i koštano-zglobnih oboljenja - zahvaljujući lekovitoj vodi i blatu.

Kožnih bolesti (npr. psorijaza, ekcemi) - zbog sumporovite vode.

Neuroloških i posttraumatskih poremećaja, stanja posle operacija ili povreda.

Degenerativnih promena na kičmi, zglobovima; dece sa neuromišićnim smetnjama.