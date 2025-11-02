Živorad prodaje ganc nov stan u jednoj popularnoj banji: Ima 33 m2 i luksuzno je opremljen novim nameštajem
Novi trend na trežitu nekretnina koji je sve popularniji u Srbiji podrazumeva prodaju novih, kompletno nameštenih stanova.
Upravo jedan takav stan, doduše ne prevelike kvadrature od svega 33m2 oglašen je na prodaju u popularnoj banji kod Loznice, Banji Koviljači.
Nije useljavan
- Prodaje se luksuzan stan u Banji Koviljaci. Nije useljavan do sada. Nov nameštaj i nova tehnika. Podno grejanje. Parking mesto pored ulaznih vratav - piše u oglasu koji je na poralu Dijaspora.online objavio vlasnik nekretnine Živorad.
Kako vlasnik ističe stan se kupuje direktno od vlasnika.
Sve legalno
- Uknjižen. Upotrebna dozvola. Mogućnost kupovine 2 stana - dodaje se u oglasu.
Živorad ističe i da cena tog luksuzno opremljenog stana od 33m2 iznosi 67.000 evra, što znači malo jače od 2.000 evra po kvadratnom metru.
Banja Koviljača jedna je od popularnijih i sve posećenijih banja sa terrmalnim vodama u Srbiji. Smeštaj u njoj u privatnim apartmanima košta od 15 € po noći (za dve osobe), dok polupansion u dv0krevetnoj sobi hotelskog tima sa doručkom košta oko 6.880 dinara.
Koje bolesti se leče u Banji Koviljači
Banja Koviljača pogodna je za lečenje:
Reumatskih i koštano-zglobnih oboljenja - zahvaljujući lekovitoj vodi i blatu.
Kožnih bolesti (npr. psorijaza, ekcemi) - zbog sumporovite vode.
Neuroloških i posttraumatskih poremećaja, stanja posle operacija ili povreda.
Degenerativnih promena na kičmi, zglobovima; dece sa neuromišićnim smetnjama.
Terapije uključuju kupke u sumpornoj vodi, blato-tretmane, elektro-terapije, magnetoterapije i slično.