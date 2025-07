Cene su različite, ali je u ovim opštinama prodato upola manje kuća za odmor u odnosu na Inđiju. U Zrenjaninu su prošle godine vikendice koštale od 3.000 do 43.000 evra, dok je u Beočinu za ovu vrstu nekretnine bilo potrebno izdvojiti od 10.000 do 70.000 evra. Novi Sad ne prednjači po broju prodatih vikendica jer su ovde prometovane 42 kuće za odmor, ali je u Vojvodini ova opština prva po ceni, te je 2022. godine za jednu takvu nekretninu iskeširano vrtoglavih 410.000. Prošle godine su cene vikendica u Novom Sadu bile od 20.000 do 300.000 evra.