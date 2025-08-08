Slušaj vest

Liv Konlon, 25-godišnjakinja, pomaže u opremanju više od 400 domova godišnje kako bi ih učinila privlačnijim potencijalnim kupcima, evo šta je uradila sa jednim zapuštenim stanom.

Liv promenila je sudbinu jednog stana u Londonu koji je stagnirao na tržištu pola godine bez ijedne ponude, i prodala ga za samo 10 dana, po punoj traženoj ceni od 625.000 funti. Liv Konlon, dvadesetpetogodišnja devojka iz Glazgova, koja sada živi u Marbelji, vodi firmu The Property Stagers, koja godišnje stilizuje više od 400 domova da bi privukla potencijalne kupce, prenosi MyLondon.

„Staging“, odnosno umetnost estetskog pripremanja doma kako bi se privukao kupac, upravo je ono što je ova kompanija uradila za stan vlasnice Katrin, ukrasivši ga nameštajem za iznajmljivanje, živopisnim dekorativnim detaljima i šik dodacima kao što su tepisi, ogledala i umetnička dela, kako bi prikazali potencijal životnog prostora. Ali promena izgleda kuhinje napravila je najveću promenu i učinila da se stan proda za 10 dana.

Nakon što je dvosoban stan sa dve kupatila u Vest Hempstedu ponovo stavljen na prodaju u januaru, agent za nekretnine je brzo organizovao 12 razgledanja, što je dovelo do tri ponude u roku od samo 10 dana, a pobednička ponuda je odgovarala traženoj ceni od 625.000 funti.

Katrin je bila oduševljena i brzinu prodaje pripisala umeću The Property Stagers da stan istaknu u fotografijama na sajtu RightMove, što je, kako smatra, bilo ključno da stan dobije pažnju koju je zaslužio.