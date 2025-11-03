Renoviranu kuću od 89 kvadrata u Malom Iđođu prodaju za 39.000 evra

Na svega 45 km od Novod Sada i isto toliko od Subotice, u Malom Iđošu, nalazi se kuća od 89 metara kvadratnih koja se nudi na prodaju po ceni od 39.000 evra.

Kako je navedeno u oglasu objavljenom na grupi "Jetnine nekretnine Srbija" na društvenoj mreži Fejsbuk nekretnina je na dobroj lokaciji i odmah je useljiva jer je kompletno renovirana.

Dobra lokacija

- Kuća se nalazi u širokoj ulici sa velikim prilazom, na šest minuta do autoputa i tri minuta od brze pruge. U blizini je vrtić i škola, dom zdravlja, apoteka, opština, notar, nekoliko većih marketa i manjih prodavnica - opisala je u svojoj objavi poziciju kuće Slobodanka Đurnić.

Ona je naglasila da je kuća kompletno renovirana i opremljena i da je odmah useljiva.

- Urađena nova struja, nov odvod i dovod, koristi se gradska voda, napravljena nova septička, gradska kanalizacija u radu, krov dobar. Kuća nikada nije imala vlagu! Ima 89M2, terasu, hodnik, dnevni boravak, dve spavaće sobe, kuhinju, kupatilo i posebno uz kuću još jednu nus prostoriju sa posebnim ulazom. Veliko dvorište i baštu sa voćnjakom - piše Slobodanka u obajavi u kojoj dodaje da je vlasnik 1/1 i da je kuća uknjižena i legalizovana.

Vlasnica dodaje da se kuća nalazi na placu površine 13 ari i da u ulici postoji priključak za gas.

Grejanje na klima uređaj

- Grejanje u kući je inverter klimom, koja je jako mali potrošač. Napravljen je novi dimnjak, a u ulici postoji priključak na gas. Podovi su betonirani, bez gipsanih zidova, svi su omalterisani - pojašnjava se u objavi.