Slobodanka spustila cenu! Za komplet renoviranu kuću od 89 kvadrata i voćnjak traži svega 39.000 evra
Na svega 45 km od Novod Sada i isto toliko od Subotice, u Malom Iđošu, nalazi se kuća od 89 metara kvadratnih koja se nudi na prodaju po ceni od 39.000 evra.
Kako je navedeno u oglasu objavljenom na grupi "Jetnine nekretnine Srbija" na društvenoj mreži Fejsbuk nekretnina je na dobroj lokaciji i odmah je useljiva jer je kompletno renovirana.
Dobra lokacija
- Kuća se nalazi u širokoj ulici sa velikim prilazom, na šest minuta do autoputa i tri minuta od brze pruge. U blizini je vrtić i škola, dom zdravlja, apoteka, opština, notar, nekoliko većih marketa i manjih prodavnica - opisala je u svojoj objavi poziciju kuće Slobodanka Đurnić.
Ona je naglasila da je kuća kompletno renovirana i opremljena i da je odmah useljiva.
- Urađena nova struja, nov odvod i dovod, koristi se gradska voda, napravljena nova septička, gradska kanalizacija u radu, krov dobar. Kuća nikada nije imala vlagu! Ima 89M2, terasu, hodnik, dnevni boravak, dve spavaće sobe, kuhinju, kupatilo i posebno uz kuću još jednu nus prostoriju sa posebnim ulazom. Veliko dvorište i baštu sa voćnjakom - piše Slobodanka u obajavi u kojoj dodaje da je vlasnik 1/1 i da je kuća uknjižena i legalizovana.
Vlasnica dodaje da se kuća nalazi na placu površine 13 ari i da u ulici postoji priključak za gas.
Grejanje na klima uređaj
- Grejanje u kući je inverter klimom, koja je jako mali potrošač. Napravljen je novi dimnjak, a u ulici postoji priključak na gas. Podovi su betonirani, bez gipsanih zidova, svi su omalterisani - pojašnjava se u objavi.
Slobodanka je u objavi navela da je spustila cenu, ali nije navedeno koliko je ona prvobitno iznosila. Pa kome se dopada lokacija i trenutna cena od 39.000 evra, može da se zaputi u Mali Iđoš da detaljnije razgleda ovu nekretninu.