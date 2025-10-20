Slušaj vest

U samom centru Horgoša, na svega 300 metara od škole, prodaje se kuća površine 181 kvadratni metar, na prostranom placu od 12 ari. Nekretnina se nalazi na teritoriji opštine Kanjiža, a iako nije useljiva i zahteva adaptaciju, može predstavljati dobru priliku za one koji traže pristupačnu kuću u mirnom mestu.

Objekat je legalizovan i priključen na gradsku vodu i struju, dok je otpadna voda rešena preko septičke jame. Na imanju se nalaze i pomoćni objekti, koji se mogu iskoristiti za radionicu, skladište ili dodatni smeštaj.

Cena kuće je 7.000 evra, što ovu ponudu čini jednom od povoljnijih na tržištu u ovom delu Vojvodine.

Zbog svoje lokacije u centru mesta i velike površine placa, nekretnina pruža brojne mogućnosti – od porodičnog doma nakon renoviranja do investicije u seoski turizam ili vikend odmaralište.