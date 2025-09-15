Foto: Facebook/Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima- Prodaja i kupovinaa

Ako ste planirali da kupite nekretninu ili plac, i u potrazi ste ste za svojim parčetom raja, u pravi čas vam donosimo nešto što bi moglo da ispuni sve vaše kriterijume.

Prodaje se parcela površine 26 ari i vikendica od 24 kvardrata, smeštena nedaleko od Šapca, u vikend naselju Kleka, po ceni od 11.000 evra.

Vikendica je zidana blokovima sa pločom i sastoji se od predsoblja, dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom. U sklopu vikendice se nalazi i jedna ostava.

Voda je bunarska.

Vikend naselje nema struju, a kako vlasnik Radeta navodi u oglasu, postoji mogućnost snabdevanja solarnim panelima, ukoliko budući kupac to želi.

Parcela je bogata raznovrsnim zasedima: krušaka, kajsije, jabuke, loza, kao i stabala lešnika.

Centar Šapca se nalazi na oko 3 km udaljenosti od vikendice, kao i sav potreban sadržaj. Takođe, nedaleko odatle se nalazi i reka Sava, te je sama lokacija idealna za odmor i beg u prirodu.

Vlasnik je uglasu ostavio i kontakt telefon, na koji se potencjalni kupci mogu javiti, za više informacija.

BiznisKurir/Fejsbuk

