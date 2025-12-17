Kapije Luvra zatvorene za posetioce: Zaposleni u štrajku, ovo su im zahtevi
Štrajk zaposlenih u najposećenijem muzeju na svetu usledio nakon spektakularne pljačke nakita u oktobru, kao i nedavnih problema sa infrastrukturom, uključujući curenje vode koje je oštetilo drevne knjige, što je otkrilo očigledne bezbednosne propuste i otkrilo pogoršano stanje francuske instutucije.
Sindikati su saopštili da je osoblje u Luvru preopterećeno i loše vođeno, i pozvali su na poboljšanje uslova rada i povećanje plata.
Najmanje 400 zaposlenih u muzeju sastali su se na generalnoj skupštini kada su jednoglasno prihvatili poziv sindikata na štrajk na neodređeno vreme zbog sve lošijih uslova rada i sve gorih iskustava posetilaca u muzeju, objavio je Mond.
Prošle sedmice su u Ministarstvu kulture održani sastanci sa sindikatima, uključujući i jedan sa ministarkom, što je učinjeno s namerom da se izbegne zatvaranje muzeja uoči božićnih praznika.
Suočena sa zahtevima sindikata, ministarka se obavezala da će poništiti smanjenje javnog finansiranja Luvra od 5,7 miliona evra planirano u budžetu za 2026. godinu, navode francuski mediji.
Muzej je 2024. godine dobio 98,2 miliona evra državnih subvencija.
Direktor Luvra Lorans de Kar, koji se našao na udaru kritika javnosti otkako su provalnici u oktobru ukrali krunske nakite vredne 88 miliona evra, trebalo bi danas da odgovora na pitanja u francuskom Senatu.
Biznis Kurir/Telegraf