U naselju Maglajani, opština Laktaši, na svega dva kilometra od Aerodroma Banja Luka, prodaje se prostrana kuća površine 150 kvadratnih metara. Nekretnina se nalazi na placu od 2,2 duluma, okruženom voćnjakom, i poseduje sve neophodne priključke, odnosno struju, gradski vodovod i ulično osvetljenje.

Pored glavnog objekta, u dvorištu se nalaze i pomoćne građevine, što budućim vlasnicima nudi dodatne mogućnosti za skladištenje ili adaptaciju. Kuća je uknjižena 1/1, bez ikakvih tereta, što olakšava kupoprodajni proces.

Cena iznosi 32.500 evra.

Pogledajte kako izgleda kuća od 32.500 evra

Sudeći po komentarima, ljudi su se zainteresovali za imanje, te su ispitivali vlasnika Aleksandra o svim detaljima ove nekretnine.