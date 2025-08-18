Prodaje se kuća od 150 kvadrata u Maglajanima, na dva kilometra od aerodroma Banja Luka, ima 2,2 duluma, voćnjak, pomoćne objekte i bez tereta je.
LJUDI ODUŠEVLJENI ACINOM PONUDOM! Kuću od 150 kvadrata prodaje za siću, a uz nju dobijate voćnjak i pomoćne objekte
U naselju Maglajani, opština Laktaši, na svega dva kilometra od Aerodroma Banja Luka, prodaje se prostrana kuća površine 150 kvadratnih metara. Nekretnina se nalazi na placu od 2,2 duluma, okruženom voćnjakom, i poseduje sve neophodne priključke, odnosno struju, gradski vodovod i ulično osvetljenje.
Pored glavnog objekta, u dvorištu se nalaze i pomoćne građevine, što budućim vlasnicima nudi dodatne mogućnosti za skladištenje ili adaptaciju. Kuća je uknjižena 1/1, bez ikakvih tereta, što olakšava kupoprodajni proces.
Cena iznosi 32.500 evra.
Sudeći po komentarima, ljudi su se zainteresovali za imanje, te su ispitivali vlasnika Aleksandra o svim detaljima ove nekretnine.
