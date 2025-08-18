Slušaj vest

U naselju Maglajani, opština Laktaši, na svega dva kilometra od Aerodroma Banja Luka, prodaje se prostrana kuća površine 150 kvadratnih metara. Nekretnina se nalazi na placu od 2,2 duluma, okruženom voćnjakom, i poseduje sve neophodne priključke, odnosno struju, gradski vodovod i ulično osvetljenje.

Pored glavnog objekta, u dvorištu se nalaze i pomoćne građevine, što budućim vlasnicima nudi dodatne mogućnosti za skladištenje ili adaptaciju. Kuća je uknjižena 1/1, bez ikakvih tereta, što olakšava kupoprodajni proces.

Cena iznosi 32.500 evra.

Pogledajte kako izgleda kuća od 32.500 evra Foto: Printscreen/Facebook

Sudeći po komentarima, ljudi su se zainteresovali za imanje, te su ispitivali vlasnika Aleksandra o svim detaljima ove nekretnine.

BiznisKurir.rs

