Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je otvorio Kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica".

On je istakao da je Kuća eUprave prva zgrada javne uprave koja je otvorena za sve građane, uz potpuno promenjen koncept rada.

- Ovde će se, na jednom mestu, rešavati problemi, dolaziti do dokumenata i odgovora na pitanja građana. Time će se skratiti procedure, a javna uprava će biti efikasnija, jednostavnija i svima biti na raspolaganju - naveo je Vučić.

1/21 Vidi galeriju Ložionica Foto: Marko Karović

Istakao je da je "Ložionica" restaurirana, da izgleda fenomenalno i da će se fokusirati na podršku kreativnim industrijama i biti deo kongresne ponude Beograda.

- Sve su ovo uradili naši arhitekti i sad je to postao jedan od najlepših delova Beograda - naveo je Vučić.

Predsednik je najavio da ćemo za godinu dana imati još mnogo projekata za Beograd i gradove širom Srbije i da će to biti jedna drugačija zemlja.

Ložionica nekad i sad Foto: Kurir

Nekad i sad, pre i posle

- Ovo je za istoriju, pogledajte kako je ovo izgledalo. Nekad je bio zmijarnik, stecište narkomana, sada je najlepši deo Beograda. To su građani Srbije uradili. Promenili lice i zemlje i grada - rekao je predsednik tokom obilaska.

Kao što možete videti na video snimku u nastavku, nekada je na ovom mestu bio krš i lom. Smeće, šut i zmije na sve strane. Sada, izgleda neverovatno. Sve je obnovljeno, ima svoju namenu i biće od velike koristi građanima!

Pogledajte video koji najbolje prikazuje koliko se sve promenilo, koliko je sve lepše, sad izgleda svetski, a naše je!

Ložionica pre i posle Izvor: Kurir

Gde ideje i inspiracija stvaraju budućnost

Bivša okretnica za parne lokomotive kod Mostarske petlje u Beogradu - Ložionica nakon svoje rekonstrukcije postaje centar okupljanja državne uprave, digitalne i inovativne zajednice, startapa, fakulteta, privrede, naučnika i kreativaca.

Kompleks Ložionica se sastoji od adaptiranog objekata stare Ložionice i Vodotornja, velikog parka i prostor za razne aktivnosti na otvorenom, kao i nove poslovne zgrade - Aneksa Ložionice.

Na 4.800 kvadratnih metara originalna zgrada Ložionice pruža brojne mogućnosti za različite aktivnosti kreativaca – radionice, učionice, sale za sastanke, prezentacije i probe, izložbene prostore. Ložionica ima i izuzetnu salu za događaje, tzv. “Black Box” projektovanu i opremljenu prema elaboratima naših najvećih stručnjaka za akustiku, koja može da se koristi za razne vidove događaja i okupljanja poput filmskih i pozorišnih premijera, koncerata i konferencija.

Nova poslovna zgrada - Aneks Ložionice od 11.000 kvadratnih metara predstavlja kancelarijski prostor za potrebe Kancelarije za IT i eUpravu, ali i brojnih drugih partnera, a veliki deo prostora je dostupan startapovima i malim inovativnim preduzećima.