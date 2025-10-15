Slušaj vest

Trodnevnu manifestaciju organizuju Poslovno udruženje komunalnih preduzeća Srbije KOMDEL i JKP Šumadija, uz podršku Regionalne privredne komore Šumadije i Pomoravlja, a pokrovitelj je Grad Kragujevac.

Jubilarni, 20. sajam okupiće izlagače, preduzeća i distributere iz oblasti komunalnih delatnosti, ne samo iz Srbije, već i iz Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije, najavljeno je na Šumadija sajmu.

- KOMDEL EKSPO, koji se u Kragujevcu održava već 20. put je mesto razmene iskustava u pružanju komunalnih usluga, rešavanju problema u sektoru, kao i unapređenju i poboljšanju kvaliteta tih usluga, rekao je Miroslav Petrašinović, direktor JKP Šumadija, suorganizatora sajma. Ova sajamska manifestacija je dobra prilika da se komunalni sektor iz čitavog regiona okupi na jednom mestu i upozna sa novim proizvodima, tehnološkim dostignućima i ponudom proizvođača i distributera, od građevinskih mašina i opreme za niskogradnju, do savremene opreme za skladištenje i sakupljanje komunalnog otpada. Zadovoljstvo je što iz godine u godinu KOMDEL beleži rast broja izlagača i posetilaca. Ovo je takođe odlična prilika za uspostavljanje novih poslovno-tehničkih saradnji između komunalnog sektora i privrednih subjekata u ovoj oblasti, dodao je Petrašinović.

Direktor Šumadija sajma, Marko Vujnović je izrazio zadovoljstvo što je KOMDEL ostao u Kragujevcu i što će sajam ove godine ugostiti više od 30 izlagača što je do sada najveći broj i to iz celog regiona.

- Ove godine dolaze i proizvođači i distributeri iz evropskih zemalja, što dodatno podiže kvalitet same manifestacije. Cilj nam je da na taj način privučemo nove učesnike i olakšamo uspostavljanje novih poslovnih saradnji, rekao je Vujanović.