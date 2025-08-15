Slušaj vest

A kad god počinje starost,ono što je zajedničko uglavnom svima je da za te dane treba štedeti. Bez obzira na visinu penzije,u vremenu kada cene rastu, a svakodnevni troškovi pritiskaju kućni budžet, štednja postaje ključna tema za mnoge porodice. Ali,pitanje je gde čuvati taj novac?

Sada stručnjaci navode da iako čuvanje značajne sume novca na tekućem računu u jednoj banci može delovati bezbedno, u stvarnosti to ipak nije tako, niti je to najbolja finansijska strategija. A kako uspešno sačuvati novac, napraviti finansijsku rezervu i pametno planirati svoje troškove, u šta ulagati, a pri tom imati u vidu inflaciju? O ovim temema razgovarali su gosti emisije "Redakcija": Veljko M. Mijušković, ekonomista i Marija Simić, penzionerka.

Foto: Kurir Televizija

- Koncept šrednje nije bilo ranije toliko prisutno a predstavlja nešto što pokazuje elementarnu finansijsku prisutnost. To se ubacuje kao predmet i znam kolege koji su to usvajali kao princip od malih nogu. Što ranije to bolje, onog momenta kada krenete da radite onda bi bilo dobro da odmah odvajte određena sredstva - kaže Mijušković i dodaje:

- Neko će reći "moram da imam dovoljnog novca da bih štedeo". U nekom situaciju kada imate veća finansijska primanja, onda vi ostavljate 10% do 20% sa strane, a kada imate manja primanja to nije tako. Pogotovo kada je inflacija visoka. Bitno je da postoji metodološki ispravan tok. Vi možete ostavljati manje novca, ali možete redovno ostavljati. Na neki način se to uvodi kao mera, disciplina i rutina.

Simić objašnjava na koje stvari troši poslednji novac:

- Ja volim da potrošim novac na garderobu i za to volim da štedim, ja kupim tašne, sandale, cipele, haljine. Poslednji novac bih potrošila na putovanje. Imam loše iskustvo sa pozajmljivanjem novca, to sam pre radila ali više ne.

Foto: Kurir Televizija

Mijušković takođe ističe da je pozajmljivanje novca mač sa dve oštrice, te da takvi ustupci mogu dovesti do problema:

- Kad pozajmite nekome novac vi na njega zaboravite i zato treba da izaberete najjuži krug ljudi kojima bi ste to dali i za koje vam ne bi bilo žao. Da ne bi došlo do nekih nesuglasica između prijatelja, možda je bolje pozajmiti novac od banke, bar će se neke druge relacije sačuvati kao stabilne.

Mnogi penzioneri se odlučuju za honorarne poslove kako bi uštedeli neki deo novca, dok Marija ističe da ona najviše želi da uživa u svojim penzionerskim danima:

- Volim život i hoću da uživam. Sa druge strane razmišljam na šta treba uložiti novac. Pet godina nisam otišla na putovanje da bih uložila novac u kuću. Volim da trošim, ne volim kartice i samo koristim keš.

"LJUDI KOJI POZAJMLJUJU NOVAC, NIKADA NEĆE UŠTEDETI!" Ekonomista za Kurir otkriva na koji način sačuvati jedan deo primanja: Metodološki tok je ključ! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs