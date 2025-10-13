Slušaj vest

Maštate o poslu na kojem ne morate izlaziti iz zgrade u kojoj živite? Hrvatska pošta Zagrepčanima je ponudila upravo takvu priliku, pokrenuvši pilot-projekat u kojem raznose poštu u svojim zgradama.

Stanari koji se uključe u projekat dobiće novčanu naknadu i postati službene osobe Hrvatske pošte.

"Podeli poštu u zgradi i zaradi" projekat je na koji se u rekordnom roku prijavilo više od 1.500 Zagrepčana. Sada sledi izbor onih koji zadovoljavaju uslove konkursa.

- Radi se o novom, fleksibilnijem načinu zapošljavanja u Hrvatskoj pošti na nepuno radno vreme, a projekat je vezan isključivo za dostavu običnih pismovnih pošiljaka. Projekat je prvenstveno namenjen ljudima koji su u penziji ili onima koji već imaju posao, ali imaju dovoljno vremena za zakonski regulisano drugo zaposlenje. Oni koji prođu na konkursu potpisivaće ugovor o radu na nepuno radno vreme, kao i izjavu o poverljivosti, i moraju biti spremni da preuzmu odgovornost za pošiljke koje imaju - rekao je portparol Hrvatske pošte Nikola Baras.

Zasad, ovaj posao mogu obavljati samo stanari velikih stambenih zgrada, a poštari-stanari zarađivaće od 100 do 300 evra mesečno, u zavisnosti od broja sandučića i učestalosti podele pošiljaka. Na taj način olakšaće posao postojećim poštarima, posebno onima na zameni koji su privremeno na zadatku u kvartu koji ne poznaju.

- Naši poštari pri podeli pošiljaka, uz poštanske sandučiće, često troše nekoliko sati na istom mestu, ne samo zbog velikog broja sandučića, već i zato što su oni često pogrešno označeni. U kontekstu današnjeg poslovanja, gde imamo sve više paketa, tih nekoliko sati je dragoceno vreme - istakao je Baras.

Na terenu je svakodnevno oko 2.000 poštara u celoj Hrvatskoj, a bliži im se i udarno vreme - pred praznike je sve više internet narudžbi, pa u Hrvatskoj pošti predviđaju da će od druge polovine novembra više paketa nego inače morati da preusmere na paketomate.