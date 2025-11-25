-Nijedan od 1.020 radnika ogranka Topionice i rafinacije nije hospitalizovan u borskoj bolnici ni po jednom osnovu. Na bolovanju se trenutno nalazi manje od 10 odsto zaposlenih po raznim osnovama, ali nijedan zbog profesionalnog oboljenja. Ni na jednom radnom mestu u ovom ogranku nije detektovana opasnost od profesionalne izloženosti olovu. Radnici koji su samoinicijativno i samostalno radili analize krvi na teške metale u privatnim laboratorijama treba da znaju i ovo je prvenstveno njima namenjeno, da se referentne vrednosti predstavljaju u dva oblika - za opštu populaciju i profesionalnu izloženost i te referentne vrednosti se razlikuju, što je detaljno objašnjeno u "Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama" objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije. Kompanija poziva radnike koji su samoinicijativno i samostalno radili analize krvi na teške metale u privatnim laboratorijama, ali i sve ostale radnike TIR-a koji to žele da se obrate službi za bezbednost i zdravlje na radu, koja će im omogućiti da testiranja obave u državnim klinikama i u Institutu za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" - navodi se u saopštenju. E.K.