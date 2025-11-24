Slušaj vest

Od 1. januara naredne godine, žene koje žele da ostvare pravo na starosnu penziju suočiće se sa novim pravilima. Prema izmenama koje proizlaze iz važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uslov za odlazak u punu starosnu penziju biće navršenih 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Iako je osnovni kriterijum za starosnu penziju za sve osiguranike 65 godina života i 15 godina radnog staža, žene se još uvek nalaze u prelaznom periodu. Granica za njih postepeno se povećava iz godine u godinu, sve dok 2032. godine uslovi za muškarce i žene ne budu potpuno izjednačeni, 65 godina života i minimum 15 godina staža.

U toku 2025. godine i dalje važi „stari“ uslov: žena koja podnosi zahtev za penziju mora imati 63 godine i 10 meseci života, uz najmanje 15 godina staža. Međutim, od 1. januara 2026. dolazi do pomeranja, pa će ženama iz svih kategorija osiguranja, zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednih osiguranika - biti potrebno 64 godine života da ostvare pravo na starosnu penziju.

Foto: Shutterstock

Zakon predviđa i drugu mogućnost: pravo na starosnu penziju može se steći i isključivo na osnovu 45 godina staža, bez obzira na pol i godine života osiguranika.

Pored redovne starosne penzije, postoji i prevremena starosna penzija, namenjena onima koji žele raniji odlazak sa tržišta rada. Od 2024. godine, uslovi za muškarce i žene su potpuno izjednačeni – pravo na prevremenu penziju stiče se sa najmanje 40 godina staža i 60 godina života. Ipak, ovakav odlazak u penziju podrazumeva trajno smanjenje mesečne penzije, u iznosu od 0,34% za svaki mesec ranijeg penzionisanja, pri čemu ukupno umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Osiguranici koji ispunjavaju uslove mogu sami da odluče da li će otići ranije uz umanjenje ili da sačekaju da napune potrebne godine života i ostvare pravo na punu starosnu penziju bez ikakvog umanjenja.