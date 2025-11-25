Slušaj vest

Ovakav režim može da potraje još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a. Država ima vremena još danas i sutra da pokuša da obezbedi od Amerikanaca operativnu licencu za rad, u suprotnom će pored prestanka rada rafinerije i celog NIS-a, nastupiti veliki problemi i ozbiljne posledice po funkcionisanje zemlje.

Naftna industrija Srbije podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali moguće buduće solucije za NIS bili su Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik i Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku.

Kapor je stava da je nacionalizacija jedino rešenje i da je ona po zakonu moguća.

- Nacionalizacija jeste jedina opcija, stvarno jeste jedina opcija ako uzmemo sve okolnosti u obzir, a posebno ako smo u trci sa vremenom, jer bilo kakva druga procedura, prodaja akcija nekoj trećoj strani, pa onda to ide kroz proceduru OFAK-a ili Ministarstva finansija SAD, pa da li će oni to da odobre i tako dalje, a sve to zahteva vreme. Nacionalizacija je po zakonu vrlo moguća u Srbiji. Ako hoćemo da izbegnemo paket sekundarnih sankcija, onda moramo zatvoriti račun pravnog lica, u ovom slučaju NIS u srpskim bankama. Ako se zatvori račun, onda ide stečaj, ide prinudna uprava, i onda ide prodaja same imovine - započeo je Kapor.

Zašto dugogodišnji ruski partneri nisu nama ponudili da otkupimo svoj deo, iako je predsednik Vučić rekao da bismo ponudili najvišu moguću cenu, analizirao je Arsić u studiju Kurir televizije.

- Rusija je veliki igrač i teško da ćemo kao javnost saznati šta se sve iza toga krije. Ne verujem da će neke transakcije koje su bila na unutrašnjem planu biti otkrivene ukoliko država Srbija postane većinski vlasnik jer je naš sistem takav da nijedna transakcija ne može da se realizuje, a da ne bude zabeležena na više mesta, a kada je u pitanju platni promet, svi ti podaci su poznati. Međutim, nemamo uvid u sve ugovore zbog procenta našeg vlasništva. Pitanje je i kako bi Amerika reagovala ako bismo mi kupili te akcije, pogotovo ako uzmemo u obzir da mi jedini nismo uveli sankcije Rusiji. Možda oni i to tretiraju kao uslov, mi o tome nemamo pojma. Ta pravila igra koju je Amerika postavila kada je krenula da uvodi sankcije, a mi smo tek pre 10-15 dana saznali da Rusija ne sme da ima ni jedan procenat vlasništva u NIS kako bi sankcije bile ukinute. Te igre ne možemo jasno da vidimo, a verujem da predsednik i državni vrh znaju - rekao je Arsić.

Obradović je obrazložio zbog čega je 10. januara došlo do postavljanja sankcija Naftnoj industriji Srbije:

- Razlog je izvršna naredba 14024 koja ukazuje na ruski štetni uticaj u inostranstvu, a sledeći razlog je izvršna naredba koja tretira agresiju na Ukrajinu. Ovo što se desilo 10. januara, po mojim procenama trebalo je da se desi pre pet godina, jer je tada prva Trampova administracija spremala odlučan paket protiv ruskog kriminalnog obaveštajnog rada na Zapadnom Balkanu. Sada kada pričamo šta javnost zna, a šta ne, a javnost Srbije ne zna koga je sve NIS pod kontrolom Gazprom Njefta finansirao. Amerikanci su znali da se NIS koristi za propagandu, antiameričko delovanje, pa je NIS sankcionisan po uredbi koja se odnosi na ruski inostrani štetni uticaj - rekao je Obradović.

Obradović je izneo svoj stav oko toga zbog čega Rusija defakto ne dozvoljava Srbiji da postane većinski vlasnik naftne industrije.

- Ukoliko bi Srbija postala vlasnik, ruska procena je da NIS ne bi mogao da služi za šta je do sada njima služio - tvrdi Obradović.

Kapor je rekao da ovo nisu samo američke sankcije, već čitave zapadne civilizacije, ali da Amerika zbog svoje moći najviše upada u oči.

- Ovo je sve protiv Rusije, a mi pričamo o Americi jer je ona najmoćnija zemlja planete i kontroliše transakcije dolarima bilo gde na svetu. Finska je automatski uvela sankcije i prekinula izgradnju nuklearne elektrane sa Rusijom na dan kada je počela zvanična agresija. Međutim, Finska je dosta manja zemlja i ne kontroliše finansijske tokove, pa ne pričamo o njihovim sankcijama. Sve države zapadne civilizacije, dakle EU, SAD, Novi Zeland, Južna Koreja, Japan... Sve države koje građani Srbije gledaju kao uzorne su uvele sankcije. Srbija je jedina država, pored Belorusije, u Evropi koja to nije uradila. To pokazuje bliskost Beograda i Kremlja.Da je obrnuta situacija i da Srbija ima neke kompanije u Rusiji, oni bi momentalne sankcije uveli, u skladu da zaštiti interese Ruske Federacije. To Srbije ne sme da uradi, nemamo autonomnu politiku, a inače bi to uradili i mi - rekao je Kapor.

