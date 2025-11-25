Slušaj vest

Kako je najavljeno iz kabineta ministarke rudarstva i energetike, sastanak će biti održan u 11 časova u Palati Srbija, a predviđeno je da se Đedović Handanović i Sijarto obrate medijima u 12 časova.

Ministarka Đedović Handanović prisustvovala je ranije danas vanrednom obraćanju predsednika republike Aleksandra Vučića koji je govorio o aktuelnoj situaciji s Rafinerijom Pančevo i iščekivanju odluke OFAC u vezi sa sankcijama NIS-u.

Vučić je naglasio da bi eventualno odbijanje licence dovelo do tzv. sekundarnih sankcija koje bi mogle da pogode bankarski sektor:

- Narodna banka je dobila upozorenje da može postati predmet sankcija. Mi time stavljamo u opasnost i naše poslovne banke i našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa, kartica, izdavanja kredita.