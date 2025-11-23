Slušaj vest

Ministarka Dubravka Đedović Handanović obavila je razgovore s predstavnicima Naftne industrije Srbije (NIS), na čelu sa direktorom Kirilom Turgenjevim u vezi sa aktuelnom situacijom o prodaji ruskog dela vlasništva kompanije.

Sastanak je održan svega par sati uoči sastanka koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao sa članovima energetskog tima.

Na današnjem sastanku ministarke rudarstva i energetike sa predstavnicima NIS-a bilo je reči o toku pregovora prodaje i rezervama koje su na raspolaganju.

- Razgoarala sam sa generalnim direktorom NIS-a, gospodinom Turgenjevim, kao i direktorom rafinerije, da vidimo kaki su planovi. Očekujemo u naredna dva-tri dana odgovor iz Sjedinjenih Država. Mi se nadamo najboljem, ali moramo biti spremni i za najlošiji scenario. Predsednik je i dana simao konultacije sa SAD, kao i mi iz Vlade. U slučaju da odgovor bude negativan, spremni smo na sve scenarije, moramo da budemo apsolutno sigurni da tokom decembra neće biti nestašica, a naše rezerve u pune - rekla je ministarka Đedović Handanović.

Pojasnila je o čemu je bilo reči na sastanku sa rukovodstvom NIS-a.

- Sa NIS-om smo prošli rezerve. Trenutno na raspolaganju imaju 89.825 tona dizela, kao i 53.648 tona benzina. Mi ćemo nadgledati i te rezerve, dok su državne 185.804 tone dizela i 19.172 tone benzina. Nove količine i benzina i dizela su već ugovorene, one su u dolasku i očekujemo isporuke već tokom decembra, a mi smo se i prethodnih meseci spremali i imamo velike rezerve i u vojnim skladištima - dodala je.

Ponovila je da građani nemaju razloga za brigu.

- Ono što je bitno je da građani znaju da država brine za njih. Našli smo se ni krivi ni dužni u ovakvoj situaciji i naći ćemo rešenje bez obzira na odgovor iz SAD, koji očekujemo u narednih 24 do 48 sati.

Sastanak u Predsedništvu

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Sastanak je zakazan u 17.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika, saopštila je pres služba predsednika Republike.

Vučić je juče rekao da je razgovarao sa Amerikacima o NIS-u i da će u roku od 48 sati izneti više informacija o tome. On je rekao i da Amerikanci žele da vide sve detalje ugovora, a to nije moguće posle pet dana.

- Nama je licenca potrebna koliko juče, jer ako je ne dobijemo, rafinerija staje - ukazao je Vučić.

Ponovio je da je preuzimanje ruskog udela u NIS-u poslednja opcija za našu zemlju.