Radnici Kanadske pošte stupili su u četvrtak u štrajk širom zemlje nakon što je kanadska vlada pozvala preduzeće na opsežnu transformaciju, sveobuhvatnu transformaciju radi jačanja finansija i modernizacije poslovanja, saopštio je Sindikat poštanskih radnika Kanade (CUPW).

- Kao odgovor na napad Vlade na našu poštansku službu i radnike, sa trenutnim dejstvom, svi članovi CUPW u Kanada Postu stupaju u nacionalni štrajk - saopštio je sindikat.

Iz Kanadske pošte su saopštili da će poslovanje biti obustavljeno tokom štrajka te da korisnici mogu očekivati kašnjenja.

- Kompanija je razočarana što je sindikat odlučio da eskalira štrajkačke aktivnosti, što će dodatno pogoršati finansijsku situaciju Kanada Posta - navela je glavna poštanska služba zemlje u mejl saopštenju za Rojters.

Ranije u četvrtak, kanadska vlada naložila je Kanada Postu da započne velike promene u poslovanju, navodeći da se kompanija suočava sa strukturnim izazovima koji, u kombinaciji sa zastarelim ograničenjima i blokiranim pregovorima između radnika i menadžmenta, ograničavaju njenu sposobnost da se prilagodi, što izaziva sve veće gubitke.

- Ova situacija je neodrživa. Kanada Post je faktički insolventan, a ponovljena finansijska spasavanja nisu dugoročno rešenje. Transformacija je neophodna da bi se obezbedio opstanak Kanada Posta i zaštitile usluge od kojih Kanađani zavise - navela je vlada u saopštenju.

Vlada je dodala da razmatra i postupak za povećanje cene poštanske marke.

Sindikat je u saopštenju naveo da u obraćanju ministra nadležnog za Kanada Post, Džoela Lajtbaunda, nije bilo jasnih detalja o tome kako će se promene sprovoditi u organizaciji, te upozorio da preporuke, među kojima su i prelazak na zajedničke poštanske sandučiće, mogu dovesti do značajnog gubitka radnih mesta i promena u standardima dostave.

CUPW je saopštio da je obavešten da je Kanada Postu potreban rok do sledeće nedelje da predstavi nove sveobuhvatne ponude.

Kao odgovor na štrajk, Kanadska privredna komora pozvala je na povratak za pregovarački sto i vođenje iskrenih pregovora, prenosi Rojters.