Četvrtina ukupne štednje u bankama pripada penzionerima, a svaki od najstarijih štediša u proseku na štednom računu ima oko 15.000 evra, pokazuju podaci do kojih je Kurir došao u poslovnim bankama.

Ove brojke pokazuju da penzioneri i te kako znaju da čuvaju novac za crne dane, a bile bi još veće da smo dobili podatke o štednji iz Banke Poštanska štedionica, čiji su penzioneri najbrojniji klijenti. Prema nekim nepotvrđenim podacima, u ovoj banci čak 50 procenata štednje pripada najstarijim sugrađanima.

U Banci Intezi ističu da od ukupne štednje od 3,7 milijardi evra čak 17 procenata čini štednja penzionera, što znači da su samo u ovoj banci najstariji sugrađani deponovali 629 miliona evra.

Štede najviše u evrima

- S više od 700.000 poverenih depozitnih računa, u ukupnoj vrednosti od preko 3,7 milijardi evra, Banka Inteza ostvaruje gotovo petinu tržišnog učešća u ukupno deponovanim sredstvima građana u našoj zemlji. Udeo štednje penzionera u ukupnoj štednji Banke Inteza je značajan i iznosi 17%, dok u strukturi senior štednje dominira ona u stranoj valuti sa čak 85 procenata, od čega je preko 90 odsto u evrima. Prosečan iznos štednje naših najstarijih klijenata iznosi 16.000 evra - kažu za Kurir u Banci Inteza.

U toj banci ističu da je penzionerima pre svega dostupna klasična oročena štednja s pripisom kamate po dospeću, po uslovima koji su univerzalni za sve klijente, a zavise od iznosa depozita, valute i ročnosti.

- Do kraja oktobra ova ponuda im je na raspolaganju uz specijalnu kamatnu stopu i do tri odsto za oročenje novih depozita, odnosno uvećanja već postojećih ušteđevina u evrima, i to na period od devet meseci - ističu u toj banci.

ULAŽU I U INVESTICIONE FONDOVE

Pored klasične oročene štednje, penzioneri se ne libe da ulažu višak novca i u investicione fondove.

- COMBI štednja klijentima omogućava ulaganje u oročeni depozit uz istovremeno plasiranje sredstava u jedan od pet investicionih fondova Inteza Invest, društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima s javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, koje posluje kao deo Banke Inteza. Na atraktivnost ovog proizvoda, koji omogućava diverzifikaciju ulaganja uz potencijalno više prinose, ukazuje i činjenica da 13 odsto od ukupnog broja klijenata koji ulažu u ovaj proizvod čine upravo penzioneri. Pred predstojeću Nedelju štednje, Banka Inteza je stoga za njih, ali i za sve druge klijente koji se odluče da u okviru COMBI štednje ulože u neki od nenovčanih fondova Inteza Invest (Intesa Invest Comfort Euro, Intesa Invest Global Balanced ili Intesa Invest Equity Alternative fond), obezbedila specijalnu kamatnu stopu od 3,10% na štednju u evrima, odnosno 4,30% na štednju u dinarima oročenu na period od 12 meseci - ističu za Kurir u Banci Inteza.

Iz Erste banke poručuju da beleže značajno poverenje starijih građana, posebno penzionera, kada je reč o štednji.

- Oko 5,2% od ukupnog broja penzionera ima štednju u Erste banci. Oročena štednja penzionera čini približno 26 odsto ukupne oročene štednje svih klijenata, posmatrajući volumen. Medijalni iznos štednje penzionera iznosi oko 10.500 evra. Prema strukturi štednje, penzioneri dominantno štede u stranim valutama, koje čine oko 90 odsto ukupne štednje ove populacije, dok je 10 procenata štednje u dinarima - kažu u Erste banci i dodaju da ovi podaci potvrđuju da penzioneri prepoznaju Erste banku kao pouzdanog partnera za upravljanje svojim finansijama.

NBS NE VODI STATISTIKU O ŠTEDNJI PENZIONERA

U Narodnoj banci Srbije rečeno nam je da nemaju podatke koliko iznosi ukupna štednja svih penzionera u bankama u Srbiji jer ne vode takvu vrstu evidencije, kao i da takve podatke eventualno imaju poslovne banke.

Ni iz Udruženja banaka nismo dobili odgovore na pitanja koliko ukupno penzioneri u Srbiji imaju novca na štednim računima i koliki je to procenat u ukupnoj štednji svih građana Srbije.

Za crne dane

Za ekonomistu Aleksandra Stevanovića nije nikakvo iznenađenje što penzioneri imaju veliku ušteđevinu u bankama jer, kako kaže, u Srbiji ima oko 20 odsto ljudi koji su dobro zarađivali tokom svog života.

- Penzioneri su štedeli i dok su radili. Nije to nešto da neko za ceo život uštedi 15.000 evra. To je očekivano. Oni štede i danas, bez obzira na visinu penzije. Strah od nekih nepredviđenih situacija i bolesti ih tera da štede.

