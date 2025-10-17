Pored klasične oročene štednje, penzioneri se ne libe da ulažu višak novca i u investicione fondove.

- COMBI štednja klijentima omogućava ulaganje u oročeni depozit uz istovremeno plasiranje sredstava u jedan od pet investicionih fondova Inteza Invest, društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima s javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, koje posluje kao deo Banke Inteza. Na atraktivnost ovog proizvoda, koji omogućava diverzifikaciju ulaganja uz potencijalno više prinose, ukazuje i činjenica da 13 odsto od ukupnog broja klijenata koji ulažu u ovaj proizvod čine upravo penzioneri. Pred predstojeću Nedelju štednje, Banka Inteza je stoga za njih, ali i za sve druge klijente koji se odluče da u okviru COMBI štednje ulože u neki od nenovčanih fondova Inteza Invest (Intesa Invest Comfort Euro, Intesa Invest Global Balanced ili Intesa Invest Equity Alternative fond), obezbedila specijalnu kamatnu stopu od 3,10% na štednju u evrima, odnosno 4,30% na štednju u dinarima oročenu na period od 12 meseci - ističu za Kurir u Banci Inteza.