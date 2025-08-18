Slušaj vest

Broker Branislav Jorgić ističe da je dinarska štednja trenutno isplativija, ali i korisnija za domaći finansijski sistem.

Štednja stanovništva u dinarima nastavlja da se povećava. U prvoj polovini 2025. povećana je za 2,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dostigla je nivo od 195,7 milijardi dinara, saopštila je Narodna banka Srbije.

Raste i iznos devizne štednje, i to za 313 miliona evra, odnosno za dva procenta.

Branislav Jorgić je rekao da rastuća štednja ukazuje na veće prihode u odnosu na rashode, kao i na vraćeno poverenje u stabilnost bankarskog sistema i kursa dinara.

Foto: Shutterstock

"Potrebno je da oba faktora budu ispunjena da bi došlo do dinarske štednje – investicioni potencijal, odnosno višak sredstava, i poverenje u banke. U suprotnom, novac će ostati u 'slamarici'. U ovom slučaju došlo je do poverenja, i zato imamo rast štednje", objašnjava Jorgić.

Ukazuje da se i dalje 90 odsto građana opredeljuje za štednju u evrima, ali da je 10 odsto u dinarima veliki napredak u odnosu na period od pre deset godina, kada je dinarska štednja iznosila svega dva odsto – što znači da je danas pet puta veća.

"Kada se poveća štednja u bankama, stvara se veća investiciona masa i banke mogu racionalnije da posluju. To je dobro i za državu jer Narodna banka Srbije ima monetarni suverenitet nad dinarom, za razliku od evra gde taj suverenitet pripada Evropskoj uniji", dodaje Jorgić.

Foto: Shuttershtock

Napominje da će dinarska štednja biti zaista kvalitetna, kada građani počnu da štede na duži rok – duže od godinu dana, umesto tri do šest meseci, što je sada najčešći slučaj.

Na pitanje da li je isplativije štedeti u evrima ili dinarima, Jorgić odgovara da je statistički isplativije štedeti u dinarima.

"Kamate su veće, a ne plaća se porez na prihode od štednje, što nije slučaj sa devizama. Ipak, kod građana i dalje postoji određena uzdržanost zbog inflacije iz devedesetih, iako su današnji ekonomski pokazatelji pozitivni i u prilog dinaru", zaključuje broker Jorgić.