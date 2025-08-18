RAZMIŠLJATE KAKO DA ČUVATE SVOJ NOVAC? Broker otkriva da li je isplativija štednja u dinarima ili evrima!
Broker Branislav Jorgić ističe da je dinarska štednja trenutno isplativija, ali i korisnija za domaći finansijski sistem.
Štednja stanovništva u dinarima nastavlja da se povećava. U prvoj polovini 2025. povećana je za 2,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dostigla je nivo od 195,7 milijardi dinara, saopštila je Narodna banka Srbije.
Raste i iznos devizne štednje, i to za 313 miliona evra, odnosno za dva procenta.
Branislav Jorgić je rekao da rastuća štednja ukazuje na veće prihode u odnosu na rashode, kao i na vraćeno poverenje u stabilnost bankarskog sistema i kursa dinara.
"Potrebno je da oba faktora budu ispunjena da bi došlo do dinarske štednje – investicioni potencijal, odnosno višak sredstava, i poverenje u banke. U suprotnom, novac će ostati u 'slamarici'. U ovom slučaju došlo je do poverenja, i zato imamo rast štednje", objašnjava Jorgić.
Ukazuje da se i dalje 90 odsto građana opredeljuje za štednju u evrima, ali da je 10 odsto u dinarima veliki napredak u odnosu na period od pre deset godina, kada je dinarska štednja iznosila svega dva odsto – što znači da je danas pet puta veća.
"Kada se poveća štednja u bankama, stvara se veća investiciona masa i banke mogu racionalnije da posluju. To je dobro i za državu jer Narodna banka Srbije ima monetarni suverenitet nad dinarom, za razliku od evra gde taj suverenitet pripada Evropskoj uniji", dodaje Jorgić.
Napominje da će dinarska štednja biti zaista kvalitetna, kada građani počnu da štede na duži rok – duže od godinu dana, umesto tri do šest meseci, što je sada najčešći slučaj.
Na pitanje da li je isplativije štedeti u evrima ili dinarima, Jorgić odgovara da je statistički isplativije štedeti u dinarima.
"Kamate su veće, a ne plaća se porez na prihode od štednje, što nije slučaj sa devizama. Ipak, kod građana i dalje postoji određena uzdržanost zbog inflacije iz devedesetih, iako su današnji ekonomski pokazatelji pozitivni i u prilog dinaru", zaključuje broker Jorgić.
BiznisKurir/RTS