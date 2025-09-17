Slušaj vest

Sve više ljudi odlučuje da provede penziju van svoje zemlje kako bi živeli opuštenije i sa manjim troškovima. Zato mnoge države razvijaju posebne programe viza za penzionere.

Global Citizen Solutions je ove godine objavio Global Retirement Report 2025, u kojem je upoređeno 44 programa za pasivan prihod i penzionisanje. Rangiranje se temeljilo na 20 kriterijuma podeljenih u šest grupa: administrativni postupci, državljanstvo i mobilnost, ekonomski uslovi, poreske pogodnosti, kvalitet života, te bezbednost i integracija.

Najbolje ocenjene destinacije uglavnom su u Evropi i na američkom kontinentu.

Ameri dominiraju

"Ameri dominiraju po dostupnosti digitalnih nomadskih i penzionerskih viza, a zatim sledi Evropa. Nude vrlo visok kvalitet života iznad proseka“, izjavila je dr. Laura Madrid Sartoretto, rukovodilac istraživanja u GCS-ovom Global Intelligence Unitu za CNBC Make It.

"To nije slučajno, jer jedna od glavnih motivacija ljudi koji se sele u inostranstvo jeste potraga za mestom gde će imati bolji kvalitet života. Ljudi takođe traže političku stabilnost i sigurnost, a u Evropi je važan i zdravstveni sistem. Većina zemalja kombinuje snažan javni sistem i pristupačne privatne opcije.“

Portugal je proglašen najboljom zemljom za penzionere. Nudi vizu D7 za građane izvan Evropske unije koji imaju stabilne pasivne prihode poput penzija ili zakupnina. „Portugalski program viza za penzionere poslednjih je deset godina vodeći model.

Zemlja je mnogo uložila u privlačenje investitora, penzionera i digitalnih nomada. Danas Portugal postiže izvanredne rezultate po kvalitetu života. Prema World Peace Indexu, najsigurnija je zemlja u Evropi i jedno od najtraženijih odredišta za penzionere“, kaže dr. Madrid Sartoretto.

Za prijavu za dobijanje vize potreban je minimalni prihod od 870 evra. Nakon pet godina boravka stiče se pravo na trajni boravak ili državljanstvo. Portugalski poreski sistem uključuje i prihode iz inostranstva, ali zemlja nema porez na bogatstvo ni nasleđe za bliske članove porodice.

Na ostale se primenjuje desetoprocentni porez na prenos imovine. Portugal je poznat i po programu „zlatne vize“, koji omogućava sticanje boravka ili državljanstva ulaganjem, ali bez ulaganja u nekretnine. Od pokretanja 2012. godine, kroz taj program prikupljeno je više od 7,2 milijarde dolara, a Amerikanci čine najveći broj novih nosilaca.

Afrička zemlja kao izuzetak

Mauricijus, kao izuzetak jer dolazi sa afričkog kontinenta, našao se na visokom drugom mestu, jer su tamošnje vlasti uvele jasnu i transparentnu proceduru.

"Mauricijus ima vrlo pouzdanu i transparentnu proceduru, odlične opcije poreske optimizacije i visok kvalitet života. Nema globalni poreski sistem, pa mnogi penzioneri koji žele da izbegnu poreske rizike biraju upravo tu destinaciju“, kaže Madrid Sartoretto.

Mauricijus nudi desetogodišnji boravišni status za penzionere starije od 50 godina, uz uslov mesečnog prihoda od 2.000 dolara ili 24.000 godišnje. Status se može obnoviti za dodatnih deset godina, a u prijavu se može uključiti i bračni ili životni partner, kao i deca.

Zemlja nema porez na inostrane prihode, niti porez na bogatstvo i nasleđe.

Deset najboljih zemalja za penzionisanje 2025. godine su:

Portugal, Mauricijus, Španija, Urugvaj, Austrija, Italija, Slovenija, Malta, Letonija i Čile.