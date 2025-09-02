Građani Nemačke sve kasnije odlaze u penziju

Prema podacima Nemačkog fonda penzijskog osiguranja, trend kasnijeg penzionisanja je sve izraženiji.

Iako je zakonski plan da se starosna granica za penziju do 2031. godine postepeno podigne na 67 godina, u koalicionom sporazumu se navodi da dalje podizanje starosne granice nije planirano.

Umesto toga, razmatra se uvođenje koncepta "aktivne penzije", koji bi omogućio starijima od penzijske granice da ostvare neoporezivu mesečnu zaradu do 2.000 evra.

Penzijski fond je, prema rečima kopredsednice Anje Pil, stabilan, zahvaljujući dobrom stanju na tržištu rada.

Prošle godine, penzioneri u Nemačkoj su u proseku primali 1.154 evra mesečno. Značajna je razlika u primanjima između muškaraca i žena: muškarci su u proseku primali 1.405 evra, dok su žene dobijale 955 evra.

Penzijski fond je prošle godine isplatio penzionerima 402,8 milijardi evra, dok je prihod Fonda bio 402 milijarde.