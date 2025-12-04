Kupac jedne pekare u Podgorici ostao je u šoku nakon što je u bureku pronašao zihernadlu!

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljena je fotografija bureka iz kojeg jasno viri zihernadla. Jedan od pratioca popularne Instagram stranice tvrdi da je zihernadlu pronašao u testu.

"Јavio se pratilac sa neobičnim i veoma opasnim 'dodatkom' u bureku", navodi se uz fotografiju.

Ističu da je burek kupljen u jednoj od pekara u Podgorici, ali ima lokala nije objavljeno.

"Vodite računa, i vi kao radnje i mi kao kupci, kako bi se izbegle nepriјatne i potenciјalno opasne situaciјe", dodaje se u postu uz navod da je slučaj prijavljen inspekciji.

Screenshot 2025-12-04 093111.png
Burek sa zihernadlom u testu Foto: Instagram/Podgorički vremeplov

Pojedini pratioci sumnjaju da je neko možda podmetnuo zihernadlu u burek, dok drugi ističu da se u hrani svašta može pronaći - od dlake do delova glodara.

"Samo tamo gde vi spremate hranu možete sve uslove da kontrolišete", pisali su pojedini korisnici Instagrama.

Neki su se i šalili u komentarisali da burek sa zihernadlom "nije burek nego pita".

"Ostavili umesto čačkalice, da imate posle da pročačkate zube", "Mora da se unosi gvožđe u organizam, na ovaj ili onaj način", ređali su se komentari.

Kurir Biznis/Telegraf

