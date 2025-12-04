Predsednik Vučić je večeras gostovao u Nacionalnom dnevniku
"Nisam mogao da verujem!" Vučić pokazao kako izgleda Ekspo: Niče čitav novi grad, to ne može niko da zaustavi! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u Nacionalnom dnevniku, između ostalog, pokazao je i kako napreduju radovi na Expo 2027. gradilištu.
Kako je istakao, gradi se čitav novi grad!
- Niče čitav jedan grad. Za 15-ak dana završićemo celu trasu pruge. Govorimo o neverovatnim stvarima. Moći ćete da dođete na beogradski aerodrom i za 15 minuta ste u centru grada. To ne može niko da zaustavi - navodi on.
Vučić pokazao kako izgleda Ekspo 2027. gradilište Foto: Printskrin Pink TV
