Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u Nacionalnom dnevniku, između ostalog, pokazao je i kako napreduju radovi na Expo 2027. gradilištu. 

Kako je istakao, gradi se čitav novi grad!

- Niče čitav jedan grad. Za 15-ak dana završićemo celu trasu pruge. Govorimo o neverovatnim stvarima. Moći ćete da dođete na beogradski aerodrom i za 15 minuta ste u centru grada. To ne može niko da zaustavi - navodi on.

Vučić pokazao kako izgleda Ekspo 2027. gradilište Foto: Printskrin Pink TV

Kurir.rs

