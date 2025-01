U mnogim pekarama u Nišu burek sa sirom i jedan broj proizvoda poznatih kao masno pekarsko pecivo prodaju se po novim cenama. Proizvod koji se najviše i tradicionalno u niškom kraju koristi za doručak, umesto dosadašnjih od 175 do 200 dinara za četvrtinu tepsije bureka (cela tepsija bureka, odnosno jedan kilogram bila je od 700 do 800 dinara), odnedavno košta čak 230, a ponegde i 240 dinara za jednu četvrtinu, to jest od 920 do 960 po kilogramu.