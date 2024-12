Nerazdvojni od dana rođenja, blizanci Predrag i Nenad, i dan-danas su uspešan tim koji je potekao iz mačvanskog sela Uzveće kod Bogatića. Predrag je od brata stariji samo minut, a put do uglednih privrednika nije bio lak.

Od oca bravara i skromnog porekla, braća Srdanović, koji imaju i stariju sestru, dogurali su do velikog biznisa, a njihovi roditelji na samom početku nisu imali ni kupatilo.

- Počeli su s klimama i veš mašinama, radili od ujutru do uveče, kažu njihovi roditelji dok majka naglašava da su oduvek bili vredni i uporni.

- Od mene su tražili 1.000 maraka da počnu, da nešto krenu, da probaju, još u to vreme, kaže otac dodajući da je davno pod kiriju uzeo i nešto zemlje pored svoja tri hektara da i to radi uz posao. Pošto je bio slobodan samo vikendom, njih dvojica su još kao klinci šestaci u osnovnoj školi išli u njivu da oru, da rade tu zemlju dok je on bio na poslu. E, otad su krenuli za parama.