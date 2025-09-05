Penzioni šok u Nemačkoj: više od 750.000 udovaca i udovica gubi oko 2.500 evra godišnje zbog novih poreskih pravila.
Na godišnjem nivou smanjenje penzije u Nemačkoj iznosi oko 2.500 evra. Za mnoge udovce ili udovice to predstavlja pravi šok, jer se i te kako oseća u svakodnevnom životu.
Od jula je na snazi novi iznos neoporezivog dela, što za više od 750.000 korisnika porodičnih penzija znači prosečan gubitak od oko 208 evra mesečno.
Portal echo24.de piše o ovom „penzionom šoku“, o približno 750.000 pogođenih i o tome koje opcije im stoje na raspolaganju.
Generalno, tokom 2025. godine na snagu stupa nekoliko izmena koje se odnose na penzije, prihode i finansije.
