Vatrogasne penzije kontinuirano rastu od 2020. godine, a od prošle godine to je povećanje od 106 evra. Njihove penzije su za 480 evra veće od prosečne penzije svih penzionera. U proseku iznose 1.059 evra, a vatrogasni staž je 44 godine.

Prosečna penzija vatrogasaca je 1.059 evra. To je za 480 evra više od ukupnog proseka svih penzionera. Prosečna penzija sada iznosi 572 evra.

Vatrogasne penzije su jedna od ukupno 19 kategorija „povlašćenih“ penzija, odnosno onih utvrđenih prema posebnim propisima.

Korisnici penzije su lica koja ostvaruju pravo na penziju prema Zakonu o vatrogastvu, a njihov staž je u proseku 44 godine. Vatrogasnim radom se uglavnom bave muškarci, pa oni čine većinu korisnika ovih penzija. Od ukupnog broja penzionisanih vatrogasaca, 503 muškarca i tri žene primaju starosnu penziju.

Trinaest osoba prima porodičnu penziju, od kojih je 12 žena i jedan muškarac. Svi su preuzeli penzije svojih supružnika. Prosečna penzija za muškarce je nešto iznad proseka i iznosi 1.062 evra, dok je prosečna penzija za žene 946 evra.