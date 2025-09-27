Penzioneri u Francuskoj imaju veće prosečne penzije od prosečnih zarada

Penzionerima u Francuskoj starijim od 65 godina na račun u proseku "legne" oko 1.626 evra mesečno, što je oko dva odsto više od prosečne plate radno aktivnih građana, pokazuje analiza Fajnenšal tajmsa na osnovu podataka iz Studije o prihodima iz Luksemburga.

Izdašan penzioni sistem

Ovakva situacija je rezultat izdašnog penzionog sistema. Francuska izdvaja oko 14% svog BDP-a za penzije, dok je stopa zamene, odnosno odnos penzije i poslednje plate, oko 74%.

- Za poređenje, penzioneri u SAD-u zarađuju oko 16% manje od radno aktivnih, pri čemu gotovo petina ‘muku muči’ sa životnim troškovima, dok samo 5% njih smatra da ‘žive svoj san’- piše u analizi.

Kako je u SAD

Sjedinjene Države, na primer, izdvajaju skoro duplo manje, samo 7% BDP-a na penzije, a stopa zamene iznosi tek 50%.

Iako ovakvi sistemi stvaraju pritisak na javne finansije, politički sistemi u Francuskoj i Velikoj Britaniji štite penzionere od fiskalnih prilagođavanja. U Velikoj Britaniji, na snazi je sistem "trostruke zaštite", koji garantuje da penzije rastu brže od plata, inflacije ili 2,5% godišnje. To je znatno poboljšalo životni standard penzionera, ali je istovremeno smanjilo sredstva za infrastrukturne projekte i socijalne izdatke.

Pored toga što uživaju u visokim primanjima, francuski penzioneri mogu da odu u penziju ranije nego u većini drugih zemalja zbog nižeg starosnog praga.