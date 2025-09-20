Penzioneri moraju da dostave potvrdu o životu da bi nastavili da dobijaju penzije

Naime, za 2025. godinu uvedena je elektronska razmena podataka koja omogućava redovnu isplatu penzija bez potrebe za dodatnom papirologijom.

Penzioneri čiji su podaci uspešno razmenjeni elektronskim putem neće morati da dostavljaju popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o životu. Ova mera ima za cilj da spreči neosnovane isplate penzija u slučaju smrti korisnika.

S druge strane, korisnici za koje razmena podataka nije bila moguća, kao i oni koji žive u državama sa kojima HZMO nema uspostavljenu elektronsku razmenu podataka, potvrde o životu već su dobili poštom na kućne adrese 5. septembra 2025. godine.

Moraju ispuniti potvrdu

Kako bi nastavili da primaju penziju iz hrvatskog osiguranja, ovi korisnici moraju potvrdu o životu popuniti, potpisati i overiti kod nadležnog organa te je dostaviti HZMO-u najkasnije do 31. oktobra 2025.

HZMO podseća da se ova obaveza odnosi na sve države osim Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i SR Nemačke, za koje su posebne procedure i razmena podataka uređene drugačije.