Naime, za 2025. godinu uvedena je elektronska razmena podataka koja omogućava redovnu isplatu penzija bez potrebe za dodatnom papirologijom.

Penzioneri čiji su podaci uspešno razmenjeni elektronskim putem neće morati da dostavljaju popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o životu. Ova mera ima za cilj da spreči neosnovane isplate penzija u slučaju smrti korisnika.

S druge strane, korisnici za koje razmena podataka nije bila moguća, kao i oni koji žive u državama sa kojima HZMO nema uspostavljenu elektronsku razmenu podataka, potvrde o životu već su dobili poštom na kućne adrese 5. septembra 2025. godine.

Moraju ispuniti potvrdu

Kako bi nastavili da primaju penziju iz hrvatskog osiguranja, ovi korisnici moraju potvrdu o životu popuniti, potpisati i overiti kod nadležnog organa te je dostaviti HZMO-u najkasnije do 31. oktobra 2025.

HZMO podseća da se ova obaveza odnosi na sve države osim Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i SR Nemačke, za koje su posebne procedure i razmena podataka uređene drugačije.

Kurir Biznis/Dnevno.hr

