Grad Samobor u Hrvatskoj ove godine olakšao je roditeljima male dece, tako što je uveo meru pod nazivom "Baka-deka servis" (Baka–djed servis), koja omogućava finansijsku naknadu bakama i dedama za čuvanje unuka uzrasta od 1 do 4 godine u iznosu od 360 evra mesečno po detetu.

Da li je čuvanje unuka postala redovna obaveza penzionera, kao i da li je uopšte potrebno da se ona plati, pitanja su o kojima su govorile gošće jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", prof. dr Zorica Mršević, istraživačica i Branka Đurović, sekretar Udruženja sindikata penzionera Srbije.

Mršević: Srbija bi mogla da motiviše bake i deke

Mršević je meru prokomentarisala kao nešto što ne bi bilo loše uvesti i u našoj zemlji, ali da novac takođe isplaćuju fondovi, a ne roditelji.

- Lepo bi bilo da bude plaćeno, ne od strane roditelja, već od pojedinih fondova. Dobro bi bilo, penzije su male. Računa se na to kao da je u pitanju dužnost bake i deke, a ne treba gledati tako, već kao zadovoljstvo koje je možda prisutno. Ako ga nema, onda treba ići na tražište i platiti.

Mršević je istakla da su mnogi penzioneri usamljeni jer su njihova deca, zajedno sa svojim porodicama, odlučili da žive daleko od granica naše države.

- Mnogo porodica je otišlo iz zemlje, zajedno sa unučićima. Neko se vrati, neko ne. Međutim, neke bake i deke hoće da dožive ono što nisu mogli dok su bili mladi i dok su radili, pa su dobre i te institucije za decu.

Đurović: Razlog ne treba da bude finansijska korist, već ljubav

Đurović kaže da za određenu decu postoji bolja opcija od provođenja vremena isključivo sa bakama i dekama, a to su institucije.

- Bake i deke to pre svega rade iz ljubavi prema svojim unucima. Za decu do školskog uzrasta je najbolje rešenje obdanište. Ono što pruža obdanište, to bake i deke ne mogu - rekla je ona i dodala:

- Lepo je pomoći. Ja volim i radim to sa puno ljubavi jer tako hoću. Potrebno je sve dovesti u takvu situaciju, a ne da im osnov bude da to rade iz finansijskih razloga.

Podsetila je da svi penzioneri već imaju svoje obaveze, nevezano za čuvanje unučića.

- Ovo je jedna gde mora da se izađe, prošeta, spremi nešto za jelo. Sa druge strane, to je aktivnost koja može da bude veoma lepa.

