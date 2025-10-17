Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, drugog dana radne posete Vašingtonu, gde učestvuje na Godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, sastao se sa predstavnicima renomiranih rejting agencija “Standard end Purs”, “Fič” i “Mudis”. Agencija “Standard end Purs” je prošle godine potvrdila investicioni kreditni rejting Srbije.

Ministar finansija Siniša Mali je sastanke sa predstavnicima agencija ocenio kao veoma uspešne i značajne.

"Srbija je jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU, a koja u regionu Zapadnog Balkana ima investicioni kreditni rejting. Za građane, to znači da su nas te rejting agencije svrstale u grupu zemalja koje su bezbedne za ulaganje, a to je veliko priznanje za ekonomsku politiku koju vodimo. Kada imate sastanak sa rejting agencijama, vi iz dana u dan, iz meseca u mesec morate da im potvrđujete svoje rezultate, da vam ekonomija raste, da nalazite nove izvore rasta, ali u isto vreme i da držite makroekonomsku stabilnost pod kontrolom, a javni dug na prihvatljivom nivou”, rekao je Mali.

Foto: Ministarstvo Finansija

Ministar je naglasio da Srbija i dalje raste, uprkos blokadama, da će stopa rasta ove godine biti 2,3 ili 2,4 odsto. Dodao je da je Srbija, uprkos izazovima, potpuno sačuvala makroekonomsku stabilnost.

“Imamo najveće devizne rezerve ikada, rezerve u zlatu takođe, najnižu stopu nezaposlenosti i najvišu stopu zaposlenosti, imamo skoro 4 milijarde evra na računu i, uprkos globalnim izazovima i unutrašnjim problemima, nama je udeo javnvog duga u BDP-u 43 odsto. Prosek u evrozoni je 88 ili 89 odsto, a čuli ste šta je rekla direktorka MMF-a, da će do 2029. godine prosek za ceo svet biti preko 100 odsto. Dakle, jedna mala Srbija je u boljoj poziciji nego mnoge zemlje jer vodi odgovornu ekonomsku politiku”, kaže Mali.

Prvi potredsednik Vlade je naglasio da se investira mnogo, podsetivši na današnju posetu predsednika Aleksandra Vučića radovima na izgradnji tunela “Iriški venac” na Fruškogorskom koridoru.

Foto: Ministarstvo Finansija

“Gradimo auto-puteve, brze pruge, škole, bolnice, ulažemo u energetiku, u sve ono što podiže kvalitet života građana Srbije a ujedno i doprinosi daljem razvoju i rastu naše ekonomije, i sve to radimo vrlo ozbiljno i odgovorno. To je najvažnije i za MMF i za kreditne rejting agencije, ali i za naše građane, jer znaju da vodimo računa o svakom dinaru. I svaki put kada dobijemo izveštaje od rejting agencija koji su pozitivni za Srbiju, to za naše građane znači više investicija, više fabrika, bolji položaj, veću atraktivnost, a samim tim veće plate i penzije”, istakao je Mali.

Foto: Ministarstvo Finansija

Naglašava da je imao odličan razgovor i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Antonelom Basani.

“Srbija sa Svetskom bankom u ovom trenutku ima 4,6 milijardi evra vrednost ratifikovanih sporazuma u oblasti digitalizacije, energetike, poljoprivrede, reforme Poreske uprave, i veoma je važno da imamo odličnu saradnju sa najvažnijim finansijskim institucijama u svetu, kao što su Svetska banka i MMF, jer to daje kredibilitet našim naporima i potvrđuje poziciju Srbije kao atraktivne destinacije za ulaganja, od čega najveću korist imaju upravo građani Srbije”, zaključio je Mali.

Siniša Mali na sastancima u Vašingtonu Izvor: instagram/mali_sinisa

Sastancima su prisustvovali i predstavnici Narodne banke Srbije.

Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.

Godišnje zasedanje MMF-a i Grupacije Svetske banke počelo je u ponedeljak i trajaće do sutra.