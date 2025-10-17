Slušaj vest

Obaveštenje o opzivu proizvoda odnosi se na mesni proizvod ŠMEK SULC klasični, sa rokom upotrebe do 24.10. 2025., hrvatskog proizvođača Bođirković, a razlog povlačenja sa tržišta je prisustvo alergena soje koje nije navedeno na deklaraciji, saopštila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Mesni proizvod ŠMEK SULC klasični koji se povlači s tržišta, ima LOT 25254P.

- S obzirom da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača oseetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja. Proizvod nije u skladu s EU Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani - dodaje HAPIH.

Zemlja porekla proizvoda je Hrvatska, a proizvođač je Obrt za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda BOĐIRKOVIĆ iz Borova.

- Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima - naveo je HAPIH.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

