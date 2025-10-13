Slušaj vest

Dm drogerie markt u cilju preventivne zaštite kupaca upozorava na konzumaciju artikla "dm Bio tofu natur 200g" (bar-kod 4066447019421).

Povlačenje proizvoda se odnosi isključivo na robu sa rokom trajanja 5.7.2026. i brojem šarže 97112. dmBio tofu natur 200g nalazi se u prodaji na teritoriji Srbije, ali se povlačenje odnosi isključivo na gorepomenutu šaržu, saopštili su.

Razlog za preventivno povlačenje: navedeni artikal u procesu obrade bio je izložen nedovoljno visokim temperaturama, pa se ne može isključiti mogućnost razvoja bakterije Bacillus cereus. Konzumacija artikala zaraženih ovom bakterijom može da izazove povraćanje i dijareju.

"Ukoliko ste ovaj proizvod sa navedenim brojem šarže kupili u bilo kojoj dm prodavnici u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji, molimo Vas da ga vratite, otvoren ili neotvoren, u vašu najbližu dm prodavnicu u Srbiji", navode iz dm-a.

"Bezbednost naših kupaca nam je na prvom mestu te se izvinjavamo zbog nastale neprijatnosti", zaključuju.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizHITNO POVUČEN JEDAN PROIZVOD ZA DECU! Postoji veliki rizik od davljenja, odmah ga vratite gde ste ga kupili
Tržni centar u Beogradu
InfoBizHITNO POVUČEN JOŠ JEDAN PROIZVOD SA TRŽIŠTA SRBIJE! Postoji rizik od izazivanja požara, odmah ga se rešite
punjac (2).jpg
InfoBizPEPCO HITNO POVLAČI TRI PROZVODA ZA DECU! Mališani ih obožavaju jer su na njima likovi iz popularnog crtaća
12313212.jpg
InfoBizSA TRŽIŠTA SE POVLAČI SLATKIŠ KOJI DECA OBOŽAVAJU! Sadrži zabranjene aditive opasne po zdravlje
20231031-093116.jpg