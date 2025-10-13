Slušaj vest

Dm drogerie markt u cilju preventivne zaštite kupaca upozorava na konzumaciju artikla "dm Bio tofu natur 200g" (bar-kod 4066447019421).

Povlačenje proizvoda se odnosi isključivo na robu sa rokom trajanja 5.7.2026. i brojem šarže 97112. dmBio tofu natur 200g nalazi se u prodaji na teritoriji Srbije, ali se povlačenje odnosi isključivo na gorepomenutu šaržu, saopštili su.

Razlog za preventivno povlačenje: navedeni artikal u procesu obrade bio je izložen nedovoljno visokim temperaturama, pa se ne može isključiti mogućnost razvoja bakterije Bacillus cereus. Konzumacija artikala zaraženih ovom bakterijom može da izazove povraćanje i dijareju.

"Ukoliko ste ovaj proizvod sa navedenim brojem šarže kupili u bilo kojoj dm prodavnici u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji, molimo Vas da ga vratite, otvoren ili neotvoren, u vašu najbližu dm prodavnicu u Srbiji", navode iz dm-a.

"Bezbednost naših kupaca nam je na prvom mestu te se izvinjavamo zbog nastale neprijatnosti", zaključuju.