Slušaj vest

Nemačka ekonomija je u najvećoj krizi u posleratnoj istoriji. Investicije se smanjuju već pet godina, što znači nedostatak radnih mesta u budućnosti, dok privredu podržava isključivo državna potrošnja, koja je porasla za oko 12 odsto.

Foto: Kurir Televizija

- Dramatično je u celoj Evropi, na svim kontinentima se vode kinetički ratovi, ekonomski i kulturni. Evropu sami Evropljani ne mogu da prepoznaju. Evo, industrija mašina u Nemačkoj je pala za 20%, to je najvažnija industrija i po njoj su Nemci bili poznati, a u sledećoj godini prognoziraju pad od 5 %. Industrija mašina je proizvodnja mašina za ceo svet - kaže Vujičić i dodaje:

- Druga privredna grana su automobili, a treća je kozmetika koju će da presele u Sjedinjene Američke Države zbog carinskih problema. Automobili na ugljovodinike trebaju biti zabranjeni do 2035. godine, za razliku od njih, zeleni automobili su stimulisani. Evropa je punom parom bila u zelenom socijalizmu. Tu mislim na subvencije za određene privredne grane na godišnjem nivou. Tako da se ti automobili održavaju preko te zelene industrije.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Turčin postavljen za vođenje bezbednosnih poslova u Nemačkoj

Za direktora bezbednosne agencije u Nemačkoj je postavljen Sinan Selen poreklom iz Turske, međutim, Đurić ističe da Nemci ne bi dali tako visoku poziciju čoveku koji nije dovoljno koristan za Nemačku:

- Imali ste premijera Britanije koji je bio Indijac. Selen dosta dugo radi u Nemačkoj, ako Nemcima ne smeta mislim da ne bi trebalo da smeta i nama. Ali, veoma je bitno da kažemo da ako uporedimo Nemačku pre i posle, vidimo da oni žive lošije nego ranije. Ali, i dalje žive mnogo dobro. Jako je teško posmatrati velike države. Naćićete veliki broj milionera i naćićete veliki broj beskućnika - kaže Đurić i ističe da je kvalitet života u Sloveniji iznad nemačkog:

- Kada pogledate skandinavske države, ista je situacija i kod njih. U Nemačkoj se obično pripisivala ta ekonomska snaga. Iz nekog razloga je poslednjih godina to u padu.

Gordana Mišev Foto: Kurir Televizija

Nemačka je američki protektorat

Mišev ističe da broj visokih funkcija na kojima su Turci nije novina:

- Tendencija povećanja broja muslimanskog stanovništva, pogotovo Turaka, traje već 15 godina. Mi smo imali prvi šok kada je 2015. godine postavljena prva ministarka za brigu o porodici turskog porekla. Kako vreme prolazi, sve bitnije funkcije zauzimaju turski državljani. Tu mora da se gleda šira slika - kaže Mišev i dodaje:

- Ne smemo da zaboravimo da je Nemačka američki protektorat. I tog Turčina je neko postavio. Posle Drugog svetskog rata, Turska je bila prva zemlja kao blok Rusiji da ne izađe na more. Od tada je od Amerike dobila finansijska sredstva i veoma je brzo primljena u NATO. Tada je i napredovala.

Foto: Kurir Televizija

Nemačka više nije ekonomski sigurna zemlja za naše ljude koji borave tamo, o čemu je Lakić i govorio:

- Koliko god bude bilo loše u Evropi, nama će biti još crnje. Mi smo u Evropi i kada odlazimo da radimo, odlazimo u Evropu. Vezani smo, mi štedimo u Evropi i izračunavamo neformalne cene u evrima. Tako da, šta se piše u Evropi, to će pogoditi i nas - kaže Lakić i dodaje:

- Nemačka je imala neverovatnu sreću da dva puta izgubi svetske ratove, zato što su izgubili ratove, da bi imali da plate ratnu odštetu morali su da imaju kvalitetne proizvode i jeftine. Na osnovu toga je Nemačka uspela da se brendira.

EVROPA PRED OZBILJNOM EKONOMSKOM KRIZOM! Stručnjaci: Industrija mašina i automobila u Nemačkoj u padu, to više nije sigurna zemlja! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs