Nemačka ekonomija je u najvećoj krizi u posleratnoj istoriji. Investicije se smanjuju već pet godina, što znači nedostatak radnih mesta u budućnosti, dok privredu podržava isključivo državna potrošnja, koja je porasla za oko 12 odsto.

Gosti koji su u emisiji "Ni pet ni šest" govorili na ovu temu bili su: Novinar digitalnog izdanja Politike - Marko Lakić, Dragan Vujičić - novinar, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku i prod. dr Gordana Mišev - stručnjak za bezbednost.

Dragan Vujičić
Foto: Kurir Televizija

- Dramatično je u celoj Evropi, na svim kontinentima se vode kinetički ratovi, ekonomski i kulturni. Evropu sami Evropljani ne mogu da prepoznaju. Evo, industrija mašina u Nemačkoj je pala za 20%, to je najvažnija industrija i po njoj su Nemci bili poznati, a u sledećoj godini prognoziraju pad od 5 %. Industrija mašina je proizvodnja mašina za ceo svet - kaže Vujičić i dodaje:

- Druga privredna grana su automobili, a treća je kozmetika koju će da presele u Sjedinjene Američke Države zbog carinskih problema. Automobili na ugljovodinike trebaju biti zabranjeni do 2035. godine, za razliku od njih, zeleni automobili su stimulisani. Evropa je punom parom bila u zelenom socijalizmu. Tu mislim na subvencije za određene privredne grane na godišnjem nivou. Tako da se ti automobili održavaju preko te zelene industrije.


Ljubomir Đurić

Turčin postavljen za vođenje bezbednosnih poslova u Nemačkoj

Za direktora bezbednosne agencije u Nemačkoj je postavljen Sinan Selen poreklom iz Turske, međutim, Đurić ističe da Nemci ne bi dali tako visoku poziciju čoveku koji nije dovoljno koristan za Nemačku:

- Imali ste premijera Britanije koji je bio Indijac. Selen dosta dugo radi u Nemačkoj, ako Nemcima ne smeta mislim da ne bi trebalo da smeta i nama. Ali, veoma je bitno da kažemo da ako uporedimo Nemačku pre i posle, vidimo da oni žive lošije nego ranije. Ali, i dalje žive mnogo dobro. Jako je teško posmatrati velike države. Naćićete veliki broj milionera i naćićete veliki broj beskućnika - kaže Đurić i ističe da je kvalitet života u Sloveniji iznad nemačkog:

- Kada pogledate skandinavske države, ista je situacija i kod njih. U Nemačkoj se obično pripisivala ta ekonomska snaga. Iz nekog razloga je poslednjih godina to u padu.


Gordana Mišev

Nemačka je američki protektorat

Mišev ističe da broj visokih funkcija na kojima su Turci nije novina:

- Tendencija povećanja broja muslimanskog stanovništva, pogotovo Turaka, traje već 15 godina. Mi smo imali prvi šok kada je 2015. godine postavljena prva ministarka za brigu o porodici turskog porekla. Kako vreme prolazi, sve bitnije funkcije zauzimaju turski državljani. Tu mora da se gleda šira slika - kaže Mišev i dodaje:

- Ne smemo da zaboravimo da je Nemačka američki protektorat. I tog Turčina je neko postavio. Posle Drugog svetskog rata, Turska je bila prva zemlja kao blok Rusiji da ne izađe na more. Od tada je od Amerike dobila finansijska sredstva i veoma je brzo primljena u NATO. Tada je i napredovala.




Nemačka više nije ekonomski sigurna zemlja za naše ljude koji borave tamo, o čemu je Lakić i govorio:

- Koliko god bude bilo loše u Evropi, nama će biti još crnje. Mi smo u Evropi i kada odlazimo da radimo, odlazimo u Evropu. Vezani smo, mi štedimo u Evropi i izračunavamo neformalne cene u evrima. Tako da, šta se piše u Evropi, to će pogoditi i nas - kaže Lakić i dodaje:

- Nemačka je imala neverovatnu sreću da dva puta izgubi svetske ratove, zato što su izgubili ratove, da bi imali da plate ratnu odštetu morali su da imaju kvalitetne proizvode i jeftine. Na osnovu toga je Nemačka uspela da se brendira.

