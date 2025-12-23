Predstavnici lokalne samouprave Trstenik na ovom događaju bili su pomoćnik predsednice opštine Vladimir Dačić i direktor Centra za socijalni rad Trstenik Vladimir Antić
AKCIJA ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ SRBIJE Opština Trstenik učestvovala na Trećoj konferenciji "Srbija naša porodica"
U Beogradu je održana Treća konferencija "Srbija naša porodica" uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, gde je predstavljen početak izrade prvog dokumenta strategije demografskog razvoja Srbije za period od 2026. do 2036. godine, kojim je prvi put Srbija jasno i odlučno stavila demografiju u sam vrh svojih razvojnih projekata.
Predstavnici lokalne samouprave Trstenik na ovom događaju bili su pomoćnik predsednice opštine Vladimir Dačić i direktor Centra za socijalni rad Trstenik Vladimir Antić.
Foto: Opština Trstenik
Učesnici konferencije pozvani su na kraju da potpišu zajednički okvir delovanja - poziv na akciju za demografski razvoj Srbije.
