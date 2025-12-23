U Beogradu je održana Treća konferencija "Srbija naša porodica" uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, gde je predstavljen početak izrade prvog dokumenta strategije demografskog razvoja Srbije za period od 2026. do 2036. godine, kojim je prvi put Srbija jasno i odlučno stavila demografiju u sam vrh svojih razvojnih projekata.