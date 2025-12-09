Slušaj vest

Skoro dve trećine kompanija u Srbiji vidi konkretan prostor da ubrza rast kroz inovacije i saradnju sa startapovima, ali im nedostaju jasni modeli, partneri i struktura, rezultat je ovogodišnjeg AmCham Lap Time istraživanja, a čiji će detaljni rezultati biti objavljeni sledeće nedelje.

Zato je Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) danas održala konferenciju „Biznis i inovacije - modeli održive saradnje“, kojom je omogućila povezivanje velikih kompanija, startap ekosistema, međunarodnih organizacija i akademske zajednice - kako bi biznisi dobili partnere za digitalnu transformaciju, automatizaciju i razvoj novih proizvoda, a startapovi ulaz na tržište, znanje i kapital.

Konferenciju je otvorio Stefan Lazarević, predsednik Upravnog odbora AmCham Srbija, koji je istakao da saradnja korporacija i startapova otvara mogućnost za brže inovacije i veći nivo konkurentnosti.

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

- Partnerstva sa startapovima donose brzinu, inovativnost i fokus na održivost. AmCham želi da bude most između velikih kompanija i startapova, odnosno velikih sistema i novih tehnologija koje nastaju ovde, u Srbiji - poručio je Lazarević u uvodnom obraćanju.

On je podsetio da je ideja o jačem povezivanju biznisa i startapova proistekla iz toga što AmCham „pažljivo sluša“ svoje članice i naglasio već ostvarene saradnje sa domaćim inovativnim timovima u oblastima kao što su energetska efikasnost, pametna poljoprivreda, cirkularna ekonomija, novi materijali i ESG. Lazarević je pozvao kompanije da još smelije otvaraju vrata za pilot projekte i zajednički razvoj rešenja.

- Danas smo videli da u Srbiji postoji ozbiljan potencijal - od farmera koji koriste satelitske snimke, preko AI alata za ESG izveštavanje, do novih biomaterijala koji menjaju plastiku. Naša želja je da pomognemo da ta rešenja što brže pronađu put do tržišta - zaključio je Stefan Lazarević, predsednik UO AmCham Srbija.

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

Modeli saradnje startapova i kompanija

Dušan Obradović i Lazar Lekić, kroz iskustva tima SEE UP akseleratora, predstavili su modele saradnje između startapova i korporacija. Učesnici su imali priliku da saznaju kako izgleda put od prvog kontakta do zajedničkog proizvoda - od proof-of-concept projekata i pilotiranja rešenja, do strateških partnerstava i ulaganja u startapove.

Na konkretnim primerima iz prakse, istaknuto je da dobro strukturisana saradnja otvara prostor da korporacije testiraju inovacije uz manji rizik, dok startapovi dobijaju pristup tržištu, infrastrukturi i mentorstvu, što ubrzava njihov rast i skraćuje vreme do komercijalizacije proizvoda.

AI ekosistem Srbije - mapiranje inovacija

Tokom konferencije, učesnicima je predstavljena interaktivna mapa AI ekosistema Republike Srbije, koju razvijaju Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Fakultet organizacionih nauka (FON).

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

Alat mapira institucije javne uprave, kompanije, startapove, istraživačke organizacije i organizacije civilnog društva koje se bave razvojem, primenom ili regulacijom veštačke inteligencije. Na taj način kompanije dobijaju jasniji pregled toga ko šta radi u oblasti AI, gde postoje “prazni hodovi” i gde se otvaraju nove mogućnosti za saradnju biznisa i inovatora i zajedničke projekte.

Sajam održivih rešenja

Jedan od centralnih delova konferencije bio je Sajam održivih rešenja, na kome je više od 20 startapova i inovativnih kompanija predstavilo proizvode, servise i tehnologije koje doprinose održivom razvoju i zelenoj transformaciji poslovanja.

Startapovi su pokrili širok spektar oblasti, među kojima su:

Pametna poljoprivreda i hrana - rešenja poput Agremo (digitalne tehnologije za daljinsko osmatranje i analizu poljoprivrednih dobara), Farmit (direktno povezivanje poljoprivrednika sa kupcima) i Tricell (povećanje prinosa i otpornosti stoke).

Energetika i klimatske tehnologije - startapovi kao što su Artifit, Nexum Energy, Traken Tech, WPT Energy rade na upravljanju energetskim ekosistemima, virtuelnim elektranama, pametnim mrežama i punjačima za električna vozila.

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

Cirkularna ekonomija, otpad i novi materijali - rešenja Recikom i Solagro za pametno recikliranje i optimizaciju prikupljanja otpada, inovativni biomaterijali Bifrost (konoplja) i Sferikon, kao i WoolAPack (vuna kao zamena za stiropor) i EcoBag (torbe od recikliranih bilborda).

ESG, AI i edukacija - startapovi Alicorn, SmartCat, TIAC i Freya razvijaju gejmifikovane ESG edukacije, AI alate za ESG izveštavanje, digitalne ESG platforme i napredna HR rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji.

Održiva mobilnost i urbani život - Ride & Stride podstiče održivo putovanje na posao, dok Composmartech razvija pametne kompostere za brzu preradu biootpada.

Posebnu dinamiku događaju dala je „Zona sklapanja partnerstava“, gde su startapi imali priliku da se direktno povežu sa kompanijama članicama AmCham-a koje aktivno ulažu u održivu budućnost.

Tokom sajma održano je više desetina razgovora u kojima su razmatrane mogućnosti za pilot projekte, zajedničke proizvode i dugoročnu saradnju.

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

Konferenciju su podržali AmCham partneri: Banca Intesa, NLB Komercijalna banka, IKEA, VISA, Philip Morris Services, kao i advokatska kancelarija Schönherr.

O Američkoj privrednoj komori u Srbiji (AmCham)

AmCham Srbija je poslovno udruženje koje okuplja više od 270 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija, koje su u Srbiju investirale preko 14 milijardi evra i zapošljavaju više od 119.000 građana.

U partnerstvu sa Vladom Srbije i drugim akterima, AmCham radi na unapređenju poslovnog okruženja, promociji najboljih poslovnih praksi i jačanju inovacija i obrazovanja u skladu sa potrebama savremene ekonomije.