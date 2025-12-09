Uz to rešenje plaćanje na vašem internet prodajnom mestu će biti još brže i jednostavnije.

Raiffeisen banka, prvi put na domaćem tržištu, omogućila je prihvatanje Google Pay i Apple Pay sistema na sajtovima domaćih trgovaca.

Trgovci time dobijaju jedno rešenje za plaćanje koja prihvata VISA, MasterCard i DinaCard platne kartice kao i wallet plaćanja Google i Apple Pay, a kupcima jedinstveno korisničko iskustvo.

Integracija na sajtu je veoma jednostavna. Za Wordpress, odnosno WooCommerce je dostupan plugin koji je dobio novu, proširenu funkcionalnost za prihvat Google Pay i Apple Pay.

Plugin je dostupan i za e-commerce platforme OpenCart, Magento 2 i PrestaShop.

Saznajte više na našem sajtu.