Nakon vesti da je Paramount iznenada dao ogromnu ponudu za preuzimanje Warner Bros Discovery kompanije i time direktno udario na Netflix, među korisnicima najpopularnijeg striming servisa zavladala je konfuzija, posebno zato što je upravo u to vreme Netflix poslao mejl u kojem tvrdi da je preuzeo Warner Bros, zajedno sa svim njegovim filmskim i televizijskim studijima, kao i HBO i HBO Max platformama.

Netflix poslao obaveštenje korisnicima

U mejlu, koji je Netflix predstavio kao zvanično obraćanje korisnicima, navodi se da ovo spajanje "udružuje njihov vodeći globalni servis sa legendarnim pričama Warner Bros studija".

Korisnicima je obećano da će im se, nakon finalizacije procesa, u katalog pridružiti neke od najpoznatijih franšiza u istoriji moderne zabave, "Harry Potter", "Prijatelji", "Teorija velikog praska", "Casablanca", "Igra prestola" i čitav DC univerzum. Te franšize bile bi dodatak postojećim Netflixovim hitovima kao što su "Stranger Things", "Wednesday", "Igra lignje", "Bridgerton" i "K-pop: Lovci na demone".

Šta se menja?

Netflix u svom obraćanju ipak naglašava da se "za sada ništa ne menja". Iako tvrde da su preuzeli Warner Bros, navode da oba striming servisa nastavljaju da funkcionišu potpuno odvojeno. Pre završetka procesa, kako piše u mejlu, potrebno je proći kroz niz formalnih koraka, od pravnih procedura do odobrenja akcionara. Korisnicima se poručuje da će informacije stići čim kompanija bude u mogućnosti da ih podeli.

U istoj poruci korisnicima se pruža uveravanje da mogu nastaviti da gledaju sve što žele u okviru postojećeg paketa, te da će Netflix ostati posvećen obogaćivanju ponude "još boljim serijama, filmovima, igrama i programima uživo". Ono što ostaje jasno jeste da su korisnici Netflixa prvi put dobili direktnu zvaničnu poruku o preuzimanju Warnera, iako je stvarni ishod još uvek otvoren, sada je sasvim jasno da će naredni potezi u ovoj medijskoj borbi tek biti odlučujući.